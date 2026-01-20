La ronda fue codirigida por Kaszek e Insight Partners y se destinará principalmente a fortalecer el negocio de procesamiento de crédito en México y Brasil, los dos mayores mercados de la compañía, así como a respaldar el lanzamiento de una tarjeta de crédito global denominada en stablecoins.

De acuerdo con la empresa, la operación marca el inicio del año en un contexto de desaceleración de la inversión de capital de riesgo en América Latina. Según datos de PitchBook, el financiamiento para startups en la región totalizó alrededor de US$ 4,600 millones hasta octubre de 2025, el nivel más bajo en casi siete años, en un entorno de menor liquidez global.

Fundada en 2021, Pomelo desarrolla infraestructura para la emisión y el procesamiento de pagos de tarjetas de débito, crédito y prepago, y opera como socio de Visa y Mastercard. Su modelo combina una plataforma de procesamiento con servicios regulatorios y de cumplimiento, lo que permite a sus clientes lanzar programas de tarjetas sin desarrollar estas capacidades internamente.

Pomelo planea lanzar una tarjeta de crédito global en stablecoins que permitirá transacciones internacionales con liquidación en dólares digitales. (Foto: Pomelo)

EXPANSIÓN REGIONAL Y NUEVOS MERCADOS

La compañía viene ampliando su base de clientes hacia grandes empresas internacionales y bancos tradicionales, luego de enfocarse inicialmente en fintechs regionales. Actualmente, su cartera supera los 150 clientes e incluye entidades como BBVA, Santander y Bancolombia, además de firmas tecnológicas como PayJoy, Binance, DollarApp y Western Union.

Según la empresa, el crecimiento responde a una mayor demanda de infraestructura tecnológica por parte de la banca tradicional, que busca competir con neobancos regionales y globales en un entorno de rápida digitalización.

Pomelo destinará los nuevos recursos a fortalecer su negocio de procesamiento de pagos en México y Brasil. (Foto: Pomelo)

STABLECOINS Y PAGOS EN TIEMPO REAL

Uno de los principales ejes de la estrategia es el desarrollo de una tarjeta de crédito global denominada en stablecoins. El producto, que inicialmente operará con USDC, permitirá a los usuarios realizar transacciones internacionales con liquidación en dólares digitales.

Además, Pomelo planea desarrollar sistemas de pagos agénticos y en tiempo real con capacidad de operar a través de fronteras, lo que supone una incursión en mercados fuera de América Latina.

La compañía señaló que estos proyectos responden a cambios estructurales en el ecosistema de pagos de la región, donde los sistemas de pagos en tiempo real y el uso de stablecoins ganan terreno frente a las tarjetas tradicionales, especialmente en economías con inflación, volatilidad cambiaria o restricciones de capital.

En total, Pomelo ha recaudado US$ 160 millones desde su fundación, con la participación de fondos como Index Ventures, Adams Street Partners, S32, Endeavor Catalyst, Monashees y TQ Ventures.