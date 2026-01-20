Gastón Irigoyen, Hernán Corral y Juan Fantoni, fundadores de Pomelo.
Agencia Bloomberg
La fintech argentina Pomelo recaudó US$ 55 millones en una ronda Serie C para profundizar su presencia en América Latina, expandir su negocio de procesamiento de pagos y lanzar nuevos productos vinculados a stablecoins y sistemas de pago en tiempo real.

