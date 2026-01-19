Según explicó Luis Eduardo Berrospi, CEO de Fluyez, el crecimiento en 2025 respondió al mayor dinamismo del mercado cripto y a la valorización de los principales activos digitales. “El 2025 ha tenido un crecimiento mayor al de los últimos dos años”, señaló, al recordar que el interés se aceleró tras el repunte del precio de Bitcoin y un entorno internacional más favorable, en un año que también marcó una etapa de mayor madurez del sector, con más participación empresarial y casos de uso tangibles como pagos y remesas.

Sin embargo, Berrospi advirtió que el mercado peruano aún se encuentra en una fase temprana de adopción: Fluyez estima que solo alrededor del 3% de los peruanos utiliza criptomonedas, en un contexto de alto desconocimiento. “Muchos todavía lo ven como un casino”, señaló el ejecutivo, al subrayar que el principal desafío hacia adelante pasa por la educación financiera y una mejor comprensión del rol de estos activos, en un escenario donde el crecimiento continúa.

Se lanzó en un mercado peruano con baja adopción cripto y alto desconocimiento financiero. (Foto: Fluyez)

Planes 2026: empresas en el centro de su crecimiento

De cara al 2026, Fluyez tiene una hoja de ruta orientada a la consolidación. La fintech peruana proyecta crecer entre 35% y 40% este año, en un contexto de menor efervescencia del mercado, pero con mayor adopción institucional. “No creo que crezcamos tanto como el año pasado; el mercado se está enfriando, aunque ya hay más instituciones usándolo”, explicó Luis Eduardo Berrospi, al detallar que el foco estará puesto en eficiencia operativa y soluciones con uso real, más que en una expansión acelerada.

Este año, Fluyez ha puesto a las empresas en el centro de su estrategia de crecimiento. La fintech peruana ya trabaja con cinco compañías que utilizan su infraestructura tecnológica para ofrecer servicios vinculados a criptomonedas, pagos y remesas. Entre ellas figura una de las casas de cambio digitales más grandes del país, que empezará a ofrecer cripto a través de Fluyez, así como la plataforma remesas.com, orientada a transferencias internacionales más rápidas y de menor costo, además de pasarelas de pago que buscan reducir ineficiencias, fraudes y altas comisiones mediante pagos cripto instantáneos. “Queremos que otras empresas puedan brindar servicios cripto usando nuestra tecnología”, afirmó Berrospi.

Alianza con tarjeta Visa y respaldo del grupo español Bit2Me

Fluyez inició el 2026 con el despliegue de su tarjeta cripto en alianza con Visa, un producto que conecta los activos digitales con el consumo cotidiano. Tras casi un año de auditorías de ciberseguridad e infraestructura, la tarjeta comenzó a operar en beta privada desde diciembre de 2025 y se lanza al público en febrero de 2026. El plástico permite pagar con criptomonedas en cualquier comercio que acepte Visa, debitando automáticamente el saldo cripto. “Pasamos casi un año de auditorías”, explicó Berrospi, al detallar que la tarjeta no es peruana, está emitida en Estados Unidos y opera en dólares, un diseño que busca ampliar su alcance y usabilidad internacional.

A este avance se suma el respaldo del grupo español Bit2Me, considerado el primer banco de criptomonedas aprobado en España y alineado con la regulación europea MiCA. Fluyez forma parte de este holding desde hace tres años, lo que le aporta soporte financiero, legal y tecnológico, además de acceso a liquidez y a un equipo especializado. “No es solo una inversión; somos parte del grupo”, subrayó Berrospi, precisando que la fintech opera de forma independiente en Perú, pero con un acompañamiento constante del conglomerado europeo, un factor clave para reforzar la confianza de usuarios y socios en un mercado aún en proceso de maduración.

La tarjeta permite pagar con cripto en cualquier comercio que acepte Visa (Foto: Fluyez)

Nuevos productos financieros en evaluación

De cara al 2026, Fluyez evalúa el desarrollo de préstamos colateralizados con Bitcoin, un producto que permitiría a los usuarios obtener liquidez inmediata sin vender sus criptomonedas. La iniciativa, explicó Luis Eduardo Berrospi, aún enfrenta limitantes regulatorias en el mercado local. “Nos gustaría lanzar préstamos colateralizados con Bitcoin, donde puedas obtener dinero al instante sin vender tu Bitcoin”, señaló, precisando que cualquier avance estará condicionado al marco normativo vigente y a la coordinación con las autoridades.

En paralelo, la fintech analiza proyectos de tokenización de activos, con énfasis en inmuebles, una alternativa que permitiría fraccionar inversiones y generar rendimientos en criptomonedas. Se trata, no obstante, de una apuesta de mediano y largo plazo. “Estamos explorando la tokenización de activos, como propiedades, para que los usuarios reciban rendimientos en cripto”, indicó el ejecutivo, quien remarcó que estas soluciones requieren mayor madurez del mercado y claridad regulatoria.

Perfil de usuarios y mercado de criptomonedas en Perú

En el mercado local, la base de usuarios de Fluyez está compuesta mayoritariamente por adultos, con un rango predominante entre 30 y 50 años, que cuentan con experiencia laboral, capacidad de ahorro y una visión de inversión. Según explicó Berrospi, hasta 70% de los clientes utiliza la plataforma para invertir a largo plazo, comprando Bitcoin u otras criptomonedas conocidas y manteniéndolas en el tiempo. “El adulto tiene más experiencia, ahorros e inversiones y siempre está explorando nuevas alternativas”, señaló el ejecutivo, quien añadió que los segmentos de remesas y conversión a soles o dólares complementan el uso de la plataforma, aunque con menor peso relativo.

Pese al crecimiento del sector, la adopción de criptomonedas en Perú sigue siendo limitada. Fluyez estima que solo alrededor del 3% de los peruanos utiliza criptoactivos, en un contexto marcado por el desconocimiento y percepciones erróneas. “Muchos usuarios aún preguntan ‘¿cómo gano?’”, advirtió Berrospi, al subrayar que el mercado peruano continúa en una fase temprana de adopción.

