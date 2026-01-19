Nació con un enfoque B2C, dirigido al usuario final de criptomonedas. (Foto: Fluyez)
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Fluyez, fintech peruana especializada en servicios con criptomonedas, cerró el 2025 con un crecimiento cercano al 300% frente a 2024, tanto en volumen de operaciones como en adopción de usuarios. En ese escenario, la empresa ya trabaja con cinco compañías que utilizan su infraestructura tecnológica para pagos, remesas y otros servicios cripto, y se prepara para lanzar al público su tarjeta cripto en alianza con Visa, además de contar con el respaldo del grupo español Bit2Me. Con estos avances, ¿podrá Fluyez capitalizar este impulso y consolidarse como un actor clave del ecosistema cripto peruano?

