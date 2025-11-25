Eric Trump habla durante la ceremonia de toque de campana para el Bitcoin estadounidense en el Nasdaq el 16 de septiembre.
Al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, los criptoactivos transformaron la riqueza de su familia. Ahora los Trump, y sus seguidores, están recibiendo un curso intensivo sobre la salvaje volatilidad inherente a las monedas digitales.

