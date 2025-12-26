El momento de la caída del precio del bitcoin este año es clave. Foto: Camilo Freedman/Bloomberg
El momento de la caída del precio del bitcoin este año es clave. Foto: Camilo Freedman/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La caída del 30% del bitcoin desde su máximo histórico está creando condiciones que, según asesores financieros, están impulsando una mayor cosecha de pérdidas fiscales en activos digitales que en años anteriores.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.