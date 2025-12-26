Mientras la criptomoneda más grande del mundo por valor de mercado acumula una baja de 5% en lo que va del año, el índice bursátil S&P 500 ha ganado cerca de 18% en el mismo período. Esta divergencia les da a los inversores que poseen ambos activos un incentivo claro: vender antes del 31 de diciembre posiciones en criptomonedas con pérdidas para compensar las ganancias en acciones, especialmente aquellos que compraron el activo digital cerca de su máximo de octubre.

“La cosecha de pérdidas fiscales en cripto se está tratando como parte de la estrategia fiscal general, especialmente en un año de fuerte desempeño del mercado accionario, en lugar de como una táctica aislada”, dijo Tom Geoghegan , planificador financiero certificado y fundador de Beacon Hill Private Wealth en Summit, Nueva Jersey.

En la cosecha de pérdidas fiscales, un inversor vende un activo con pérdidas y luego utiliza esa pérdida para reducir su carga impositiva. En primer lugar, las pérdidas compensan las ganancias de capital dólar por dólar.

Si las pérdidas superan las ganancias, hasta US$ 3,000 pueden deducirse del ingreso ordinario cada año, y cualquier pérdida adicional puede trasladarse a ejercicios fiscales futuros. ¿El resultado? Una factura impositiva más baja.

Bitcoin contra el S&P 500

Esta estrategia puede ser más sencilla con las criptomonedas que con las acciones. La regla de venta ficticia del IRS exige que los inversores en acciones esperen 31 días antes de recomprar un título vendido con pérdidas. Si el inversor recompra antes, el IRS prohíbe la deducción fiscal. El mercado spot de criptomonedas, que el IRS clasifica como propiedad y no como valores, no enfrenta esta restricción. Los ETF de criptomonedas, que sí se consideran valores, reciben un tratamiento distinto.

“Se puede vender ese bitcoin y volver a comprarlo el mismo día, y eso no activa esa limitación”, dijo Robert Persichitte , contador público certificado y planificador financiero certificado en Delagify Financial, en las afueras de Denver.

El momento de la caída del precio del bitcoin este año es clave. Los inversores que compraron cerca del pico ahora tienen pérdidas para cosechar, y la volatilidad de este año amplifica la oportunidad, dijo Will Cong , profesor de finanzas en la Samuel Curtis Johnson School of Management de la Universidad de Cornell.

“Una caída del 30% desde un pico en otoño tiende a crear exactamente esa situación para los participantes más recientes, lo que históricamente amplifica la presión vendedora de fin de año”, escribió Cong en un correo electrónico a Bloomberg.

A diferencia de los inversores en acciones, que deben planificar en torno a la ventana de exclusión de 31 días, los tenedores de criptomonedas pueden vender y recomprar en la misma sesión. Esto tiende a concentrar la actividad en los últimos días del año, en lugar de distribuirla a lo largo del cuarto trimestre.

“La ausencia de una restricción por venta ficticia hace que la operación de ‘vender y recomprar’ sea más fácil de ejecutar de inmediato, y eso tiende a concentrar la actividad en las fechas más relevantes desde el punto de vista fiscal”, dijo Cong.

Algunos asesores señalan que los inversores en criptomonedas están abordando su estrategia de cosecha de pérdidas fiscales de manera más deliberada que en años anteriores. Geoghegan dijo que, si bien la mecánica de la cosecha de pérdidas fiscales no ha cambiado, los clientes están incorporando cada vez más las inversiones en criptomonedas de forma intencional dentro de su estrategia fiscal general.

“En algunos casos, los clientes están cosechando pérdidas y rápidamente restableciendo la exposición; en otros, están utilizando esas pérdidas para compensar ganancias realizadas en otros activos, como acciones o inversiones privadas, en lugar de tratar a las criptomonedas de forma aislada”, dijo Geoghegan . Los clientes están más “deliberados e informados” este año, agregó.

Que se produzca o no un repunte del bitcoin en enero de 2026 es una incógnita. Las investigaciones de Cong muestran que las criptomonedas no exhibieron el clásico “efecto enero” hasta después de que el IRS endureciera la fiscalización en 2018. Ese control se intensificará aún más: a partir de 2026, las bolsas y corredores deberán informar por primera vez al IRS los ingresos brutos provenientes de ventas de criptomonedas mediante un nuevo formulario, el 1099-DA.