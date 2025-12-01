El bitcoin cayó hasta un 6% por debajo de US$ 86,000 en las primeras operaciones en Asia, mientras que ether retrocedió más de un 7% hasta cerca de US$ 2,800, según datos recopilados por Bloomberg. La mayoría de los tokens siguió un patrón similar, con solana bajando un 7.8%. Más tarde, el bitcoin recuperó parte de sus pérdidas y cotizaba cerca de US$ 86,788 a las 10 a.m. en Londres.

El mercado cripto está en terreno inestable tras una ola de ventas de varias semanas que comenzó cuando se liquidaron alrededor de US$ 19,000 millones en apuestas apalancadas a principios de octubre, apenas días después de que el bitcoin marcara un máximo histórico de US$ 126,251. La criptomoneda original perdió un 16.7% de su valor en noviembre, pero una tregua en la presión vendedora le permitió recuperar terreno la semana pasada, avanzando por encima de US$ 90,000.

Tras el último episodio de ventas del lunes, los operadores se preparan para movimientos más pronunciados a la baja.

“Es un inicio de diciembre marcado por la aversión al riesgo”, dijo Sean McNulty, responsable de negociación de derivados APAC en FalconX. “La mayor preocupación son las escasas entradas a los fondos cotizados de bitcoin y la ausencia de compradores en las caídas. Esperamos que los vientos en contra estructurales continúen este mes. Estamos observando los US$ 80,000 como el próximo nivel clave de soporte para el bitcoin”.

Los activos digitales también sintieron los cambios macro más amplios que se propagaron por los mercados globales. Las acciones asiáticas fluctuaron en las primeras operaciones tras cerrar su mejor avance semanal en unos dos meses, mientras que los futuros del S&P 500 retrocedieron. Las acciones japonesas cayeron y el yen subió cuando el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dio la señal más clara hasta ahora de un incremento de la tasa de interés este mes.

“A nivel macro, el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno japonés añadió más presión bajista, mientras los inversionistas evaluaban la posible aceleración del desarme del carry trade en yenes —una dinámica que históricamente pesa sobre los activos globales de riesgo, incluidas las criptomonedas—”, dijo Jeff Ko, analista jefe de CoinEx.

La semana que comienza ofrecerá un panorama crucial del impulso económico de Estados Unidos, mientras los responsables de la política monetaria evalúan la trayectoria de la tasa de interés de cara a 2026. Los datos probablemente moldearán las expectativas sobre si la Reserva Federal continuará su ciclo de reducciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que decidió a quién elegirá como próximo presidente de la Fed, después de dejar claro que espera que su candidato impulse recortes de la tasa de interés.

Los inversionistas también asimilaban comentarios del director ejecutivo de Strategy Inc., Phong Le, quien dijo en un pódcast el viernes que el comprador de bitcoin podría vender el token si su mNAV —una relación entre el valor empresarial y las tenencias de bitcoin— se volvía negativa. “Podemos vender bitcoin y venderíamos bitcoin si necesitáramos financiar nuestros pagos de dividendos por debajo de 1x mNAV”, afirmó, y agregó que sería un último recurso. Strategy, que tiene una reserva de bitcoin de US$ 56,000 millones, ha visto su mNAV caer a 1.19, según su sitio web.

Mientras tanto, S&P Global Ratings rebajó la semana pasada su evaluación de la estabilidad de USDT, la mayor stablecoin del mundo, a su calificación más baja, advirtiendo que una caída del valor de bitcoin podría dejar al token insuficientemente colateralizado.

Más incertidumbre surgió del Banco Popular de China, que el sábado emitió una advertencia sobre los riesgos de las monedas virtuales, incluidas las stablecoins, y agregó que las agencias gubernamentales deben profundizar la coordinación para reprimir actividades ilegales.

Ko, de CoinEx, dijo que “una serie de desarrollos bajistas durante el fin de semana”, incluida la rebaja de USDT y la advertencia del Banco Popular de China, renovó la presión sobre las criptomonedas.