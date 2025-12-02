A cryptocurrency ATM in Hong Kong.
Agencia Bloomberg
El bitcoin volvió a superar los US$ 90,000 el martes, recuperándose de una dura caída que tomó por sorpresa a Wall Street y borró casi US$ 1,000 millones en nuevas apuestas apalancadas. El repunte ofreció un breve respiro en una racha bajista de meses, pero los operadores siguen cautelosos, con una confianza aún frágil y señales de tensión persistiendo en los criptomercados.

