Desde su lanzamiento se registran 2,000 inscritos en Criptococos, pero un mínimo de usuarios han iniciado operaciones, comentó a Gestión Jorge Jenkins, gerente de desarrollo de nuevos negocios del BCP.

El ejecutivo refirió que hasta 3,000 clientes podrán comprar y vender criptomonedas desde Criptococos, pues se trata de un piloto supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el que se establece un número límite de usuarios.

La plataforma Criptococos permite operar con bitcoin y USDC. Foto: Camilo Freedman/Bloomberg

“El piloto sigue abierto. Hemos visto un genuino interés del público por comenzar a conocer (la plataforma). (2,000 clientes) ya se inscribieron, pero hay una prueba de ciertos conocimientos sobre los criptoactivos. Nos preocupa muchísimo que el cliente sepa a dónde está incursionando, a dónde se está metiendo. Entonces, una vez que ya pasan los requisitos, pueden operar”, explicó Jenkins.

No pasan prueba

“La gran mayoría (de los 2,000 inscritos) no ha logrado pasar todavía la prueba de conocimientos (..) Estamos evaluando alguna pregunta (del examen) o algo que quizás no esté suficientemente claro (..) Pueden ser quizás preguntas muy complejas hoy en día”, agregó.

Para convertir la plataforma en algo masivo, primero el banco deberá contar con el visto bueno de la superintendencia, que dará una opinión favorable o no. Eso está previsto en octubre del año venidero, estimó el gerente.

Así, a fin del 2026, dependiendo de los resultados del piloto, BCP definirá si abre Criptococos al público general, afirmó. “Debemos tener la aprobación de la SBS y recién ahí mediremos comercialmente la viabilidad del producto”, expresó.

Una vez se cuente con la aprobación de la SBS, el BCP evaluará la viabilidad económica de Criptococos. (Foto: Andina)

Operaciones

El ejecutivo comentó también que se reciben alrededor de 60 solicitudes de ingresos al día, y que el monto máximo que se puede invertir a través de la plataforma es de US$ 3,000.

Hasta ahora, en el piloto, el 70% de las compras son de bitcoin y el resto, de USDC. Además, todas las transacciones han sido de montos “chicos” (el ticket promedio por operación es de US$ 250) y quienes operan están “manteniendo sus posiciones”, es decir, han comprado la moneda, pero no la han vendido aún, según Jenkins.

“No hemos tenido un proceso de venta o recompra. Creo que en la medida que pase más tiempo, vamos a comenzar a ver mayor actividad de trading (compra y venta en el corto plazo, incluso en el mismo día)”, dijo.

En Latinoamérica hay un uso cada vez más cotidiano de las criptomonedas para ahorro, remesas, pagos transfronterizos y protección frente a la volatilidad económica, lo que incrementa la demanda por plataformas seguras, reguladas y confiables, según Nexo, dedicado a la gestión de activos digitales

Empresas

La web Crece de BCP ofrece el servicio de orientación para constituir una empresa (pyme), mediante el que el interesado se registra y recibe la guía en el proceso. “Al comienzo, el año pasado, hacíamos, como 1,000 constituciones al mes y este año ya estamos en más de 4,600 constituciones por mes”, destacó Jorge Jenkins, de BCP, quien precisó que se cobra a la pyme una tarifa única de entre S/ 70 y S/ 100.