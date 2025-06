El acelerado avance tecnológico, con herramientas como la Inteligencia Artificial (IA), obliga a las empresas a replantear sus modelos de negocio.

En tal sentido, el presidente directorio de Cofide, Jorge Velarde, enfatizó que la tecnología y la digitalización no son opcionales, sino esenciales para las pymes, ¿qué tan apremiante es esta necesidad?

“No hay productividad sin tecnología. No hay futuro para las pymes sin digitalización y no se puede competir si no innovamos permanentemente”, manifestó en el marco del Perú Business Fest 2025.

Así, presentó dos productos. El primero, que ya había adelantado Gestión, es la garantía de cartera. Su fin es canalizar recursos a través de las instituciones financieras hacia las pymes.

La iniciativa se diferencia de otros programas de Cofide en que el banco estatal comparte el 50% del riesgo con la entidad prestamista.

En segundo lugar, Cofide presentó una plataforma Conecta+. “Lo que permite es digitalizar y potenciar las acciones que siempre ha tenido el centro de desarrollo empresarial de Cofide, generando capacitaciones virtuales, conexiones con compradores, aliados estratégicos y acompañando de manera personalizada con conocimientos financieros y de gestión a las pymes”, explicó Velarde.

Acceso al financiamiento

Por su parte, Antonio Pinheiro Silveira, vicepresidente de sector privado de CAF, resaltó en el evento citado que la digitalización aumenta en 40% la probabilidad de acceso a financiamiento.

“Con toda la tecnología fintech (emprendimientos tecnológicos orientados a ofrecer servicios financieros) que se ha desarrollado hoy, es mucho más fácil una evaluación de crédito en el ámbito digital. Tú cargas la información adecuadamente y se acelera muchísimo el tema de acceso a crédito”, expresó el directivo.

Pinheiro también recalcó que la digitalización permite elevar la productividad en 25% y reducir los costos en 30% en las empresas.

Todo lo anterior es importante tomando en cuenta que en el caso peruano menos de un tercio de las empresas (28.5%) accede a préstamos en los mercados financieros, acotó.

Inteligencia artificial

Walter Cabanillas, startup mentor and advisor de la Universidad del Pacífico (UP), también durante el evento organizado por Cofide, aseguró que es notorio el cambio de percepción sobre la IA generativa (como Chat GPT) por parte de las empresas.

“Primero era una suerte de moda o una herramienta que se utilizaba en ocasiones especiales. Pero desde hace dos años esta tecnología (la IA generativa) se ha democratizado grandemente”, afirmó.

Asimismo, Herbet Montañez, senior solutions architect de Amazon Web Services (AWS), destacó que la IA generativa permite el procesamiento de documentos, para a partir de ellos poder identificar patrones o ideas clave. Además, aseguró que los sectores que están adaptando más rápidamente esas soluciones tecnológicas son el financiero y el retail.

Durante el Perú Business Fest, que tuvo lugar entre el 26 y 28 de junio, se dieron conferencias en las que se abordó aspectos de marketing, emprendimiento, transformación digital e historias de empresarios de éxito.

Produce financiará más emprendimientos

Produce anunció que en el 2026 impulsará un nuevo préstamo de aproximadamente S/ 500 millones para darle continuidad al programa ProInnóvate.

Desde el 2007 hasta abril del 2025, ProInnóvate transfirió más de S/ 1,000 millones para 7,742 proyectos.

“Este 2025 vamos a financiar S/ 240 millones, para apoyar con capital semilla a propuestas innovadoras”, dijo el titular de Produce, Sergio González, en el Perú Business Fest 2025.

