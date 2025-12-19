Luego de la volatilidad típica de elecciones, el tipo de cambio debe responder a sus fundamentos.
Luego de la volatilidad típica de elecciones, el tipo de cambio debe responder a sus fundamentos.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El dólar acumula una depreciación cercana al 10% frente al sol en el 2025, debilitamiento que continuaría durante el 2026, respaldado por el buen desempeño de los metales.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.