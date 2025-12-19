“Consideramos un tipo de cambio entre S/ 3.30 y S/ 3.35 para el cierre del 2026, pero si continúa la subida de los metales no deberían sorprendernos niveles más apreciados, por debajo del S/ 3.30”, señaló Carlos Prieto, gerente del Área de Estudios Económicos del BCP. Incluso si los metales se mantienen en precios actuales, el próximo año se vería un fortalecimiento del sol, agregó.

Así, sostuvo que los diversos modelos de estimación concluyen un tipo de cambio promedio de S/ 3.28.

“Va a depender de los precios del cobre y el oro, si el cobre se termina yendo hacia los US$ 5.80 o US$ 6 todo el año y el oro, a los US$ 4,500 o US$ 5,000, habrá mayor superávit comercial y el tipo de cambio se apreciaría más. Podríamos ver incluso los niveles más apreciados que arrojan algunos de los modelos (como S/ 3.01)”, manifestó.

Metales

Según el especialista, todos los bancos de inversión proyectan para el 2026 un precio promedio del cobre por encima del US$ 4.48 observado en este año, cálculo que oscila entre US$ 4.81 y US$ 5.78 la libra.

Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB, coincide en mencionar que, pese a la volatilidad del corto plazo, el precio promedio que estiman para metales como cobre y oro en 2026, supera los promedios del 2025.

“Esperamos que el precio promedio de la onza de oro se ubique en US$ 4,000 el próximo año, por encima del promedio de este año, aunque menor al precio spot (de hoy). Y lo mismo sucede con el cobre, US$ 5 la libra”, indicó.

No obstante, la casa de bolsa proyecta un dolar estable durante el 2026, en niveles similares a los observados ahora.

“Hoy el tipo de cambio responde al precio actual de los metales, si este cae en los próximos meses, podría causar una apreciación del dólar”, anotó.

Tasas

Esta proyección, refiere Prieto, considera que se mantienen los fundamentos macroeconómicos del Perú de los últimos 30 años, entre ellos, una baja inflación y menor meta de inflación que otros países de la región -en torno al 2%-, altas reservas internacionales por encima de los US$ 90,000 millones, baja deuda pública cuando se le compara con otros países emergentes y desarrollados.

Si esto se mantiene, luego de la volatilidad típica de elecciones, el tipo de cambio debe responder a sus fundamentos, aseveró.

Otro factor relevante en esta evolución es el diferencial de 50 puntos básicos entre la tasa del Banco Central de Reserva (BCR), hoy en 4.25%, y el límite superior de la Reserva Federal (EE.UU.), en 3.75%, señaló.

En 2026, se prevé que la Fed baje su tasa a 3.25% dando espacio para que el BCR baje a 4%, y aún quedaría un spread de 75 puntos básicos en favor del sol, lo que afirmaría su fortaleza, expresó.

Créditos podrían acelerarse

En una fase de recuperación del ciclo económico como el que atraviesa el país, Carlos Prieto sugiere que el financiamiento suele acelerarse.

“Si no hay un choque relevante interno o externo, deberíamos esperar una aceleración del crédito en los siguientes trimestres que ayude a la propia dinámica de la actividad económica”, estimó.

El ejecutivo espera que, tras el proceso electoral, la inversión privada mejore, puesto que aún está rezagada de los promedios de los últimos 20 años. Con ello, el crédito corporativo se podría volver más dinámico, añadió.