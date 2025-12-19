¿Cuál será la tendencia que muestre la cotización del dólar en el primer trimestre del 2026? Al respecto, los analistas consultados estimaron que si bien los indicadores macroeconómicos vistos este 2025 se mantendrían en el primer trimestre del 2026, lo cual presiona la cotización del dólar a la baja, en Perú asoma el factor político debido a las elecciones presidenciales del 2026, lo cual será una fuente de incertidumbre que presionará la cotización del dólar al alza.

Sobre los indicadores macroeconómicos, César Huiman, analista senior de equity research de Renta4 SAB, destacó que la inflación en Perú se mantiene controlada y la economía peruana crece cerca a su potencial, por lo que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aún tendría espacio para dos recortes de su tasa referencial en el 2026.

“Los términos de intercambio están en máximos históricos. Para el próximo año se esperan dos recortes de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos). Las previsiones de los precios del cobre y oro son favorables”, subrayó César Huiman.

No obstante, la incertidumbre por las elecciones en Perú presionaría al alza al dólar, por lo que la cotización al cierre del primer trimestre del 2026 estaría cerca a los S/ 3,45, estimó César Huiman .

Ello a pesar de que hasta el momento ningún candidato antimercado ha tomado fuerza en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales. De ocurrir este escenario, la cotización del dólar subiría mucho más, estimaron los analistas.

“Podría haber volatilidad antes de abril, antes de las elecciones, pero dependerá de quiénes lideren las encuestas. Por ahora ningún candidato es radical, todos tienen un perfil moderado”, subrayó Huiman.

Por su parte Jimmy Astocondor, profesor de finanzas de Pacífico Business School, destacó que hasta el momento el factor electoral no ha influenciado en la cotización del dólar, debido a que “hay una gran cantidad de partidos políticos encabezando las encuestas y todos son de derecha”.

Teniendo en cuenta ello, Jimmy Astocondor confía en que este escenario se mantendrá, por lo que estima que al cierre del primer trimestre del 2026 la cotización del dólar podría estar cerca a los S/ 3.35 .

“Y en el segundo trimestre la cotización del dólar podría bajar al rango de entre S/ 3.30 a S/ 3.35, pues aún hay espacio para una baja en la cotización del dólar. Salvo que aparezca en las encuestas un outsider, un caudillo de izquierda, que ahuyente los dólares locales”, anotó Astocondor.