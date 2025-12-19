Al cierre de la jornada del 17 de diciembre, el tipo de cambio se ubica en S/ 3.36. Foto: Andina.
Al cierre de la jornada del 17 de diciembre, el tipo de cambio se ubica en S/ 3.36. Foto: Andina.
José Carlos Reyes Leyva
La cotización del dólar en el Perú ha registrado una importante disminución este año. Así, al cierre de la jornada del 18 de diciembre, el tipo de cambio se ubica en S/ 3.36, lo que implica una caída de -10.4% este 2025.

El dólar contra las monedas de Latinoamérica

