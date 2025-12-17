Un documento remitido al Jurado Nacional de Elecciones busca la nulidad total de las elecciones primarias e internas en Renovación Popular, lo que puede afectar la participación de Rafael López Aliaga en los comicios generales del 2026.

¿De qué acusan a Renovación Popular para dejarlos fuera de las elecciones?

El petitorio presentado por Jorge Aspillaga Valderrama —representante de candidatos de Renovación Popular por Lambayeque que no habrían sido admitidos para competir en las primarias, según los portales Infobae y Correo— acusa de vulneración grave y reiterada del debido proceso, la democracia interna, transparencia, imparcialidad e igualdad entre los participantes.

En esa línea, propone al JNE determinar la imposibilidad de convalidar o subsanar el proceso interno en el partido político luego de “vicios sustanciales e insubsanables, conforme al precedente aplicado a Acción Popular”.

“Disponga las consecuencias legales correspondientes, incluida la exclusión del proceso electoral 2026, de ser el caso, por incumplimiento de las normas de democracia interna”, menciona el documento.

Rafael López Aliaga dejó la alcaldía de Lima para tentar, nuevamente, la presidencia del Perú. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

Infobae precisa que el Comité Electoral Regional rechazó la lista de Aspillaga Valderrama y, por lo tanto, quedó como única lista por Lambayeque la liderada por la legisladora Jessica Córdova, a quien acusan de “juez y parte” por ser designada coordinadora regional en dicha región mientras también era candidata.

De esa manera, advierten que el Comité Electoral Nacional de Renovación Popular convalidó un proceso viciado al confirmar la improcedencia de la lista que iba a competir con la de Córdova.

Cabe acotar que Acción Popular quedó fuera de las elecciones generales 2026 tras confirmarse que algunos delegados votaron pese a que no habían sido elegidos por sus afiliados. El partido de la lampa no podrá presentar candidatos a Palacio, Congreso bicameral, ni Parlamento Andino.