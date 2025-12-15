Ilich López indicó que su denuncia busca resguardar la democracia tras "decisión arbitraria" del JNE. Foto: Congreso.
Ilich López indicó que su denuncia busca resguardar la democracia tras "decisión arbitraria" del JNE. Foto: Congreso.
Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso y legislador de la bancada de Acción Popular, informó que presentará una denuncia constitucional

“En defensa de la democracia. Es un antecedente nefasto contra un partido político. Las elecciones están en graves problemas. Es una decisión arbitraria”, comentó a la prensa.

, y aseguró que “las investigaciones” determinarán quién tuvo la culpa de los errores en Acción Popular que devinieron en la anulación de sus elecciones primarias,

JNE anula primarias de Acción Popular por vicios en la elección de delegados. (Foto: Andina)

Según el legislador, la denuncia ingresará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso porque “(Roberto) Burneo es representante del Poder Judicial”, y sobre el resto de miembros del JNE, irán en “otras instancias”.

Ilich López reiteró que el JNE incurrió en los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, infracción constitucional del debido proceso y

