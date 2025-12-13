ONPE. (Foto: Andina)
Redacción Gestión
El partido Salvemos al Perú definió a su candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026

Ortiz Villano resaltó que se trató de un proceso transparente, ya que estuvieron presentes todas las autoridades electorales y que esto reflejó su “honestidad y transparencia”.

. No, como cuando juega la Selección Peruana, nos ponemos la camiseta, no existe Universitario, Alianza, nada. Luchamos por la Selección Peruana”, declaró.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: presidente de Acción Popular impugnó elecciónes primarias internas

En el sorteo, que se realizó en el local de la Asociación Civil Transparencia, en el distrito limeño de Jesús María; se utilizó una moneda de un sol. Antonio Ortiz Villano eligió cara, lo que finalmente le dio la victoria.

Empate derivó al lanzamiento de moneda

Esta curiosa definición se dio, luego del empate producido entre dos fórmulas presidenciales de Salvemos al Perú durante el proceso de elecciones primarias, que se llevó a cabo el pasado 7 de diciembre.

Ambas fórmulas obtuvieron el 36.36 % de los votos, según lo reportado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Como se recuerda, el subgerente de Documentación de Investigación Electoral de la ONPE, Pablo Hartill Montalvo, explicó en RPP que, ante un empate en elecciones primarias, el ganador se definirá mediante un sorteo en un acto público.

El funcionario recordó que existen antecedentes, como en las elecciones distritales, donde los empates se definieron con el lanzamiento de una moneda.

