Este sábado 13 de diciembre culmina el periodo de inscripción para que los grupos priorizados puedan acceder al voto digital en las elecciones generales del 12 de abril del 2026. El registro se realiza únicamente a través de la plataforma Voto Digital de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La ONPE mantiene habilitado el formulario de registro en Voto Digital hasta el 13 de este mes, a fin de verificar si los ciudadanos cumplen con las condiciones para participar en esta modalidad de sufragio remoto.

Quiénes pueden inscribirse

Podrán acceder al voto digital las personas pertenecientes a los siguientes grupos:

Miembros de las Fuerzas Armadas.

Miembros de la Policía Nacional del Perú.

Peruanos residentes en el extranjero.

Personal asistencial y administrativo de establecimientos de salud públicos y privados, incluidos hospitales policiales y militares.

Personal del Instituto Nacional Penitenciario.

Personal de la Defensoría del Pueblo.

Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Personal del JNE, Reniec y ONPE.

Ciudadanos con discapacidad registrados ante Conadis o que figuren como tal en el padrón electoral.

Ciudadanos cuyo domicilio en Reniec esté en el distrito de Cercado de Lima.

Personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Requisitos para acceder a la modalidad digital

Quienes pertenezcan a estos grupos deberán contar con:

Conexión estable a internet.

DNI electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes al menos hasta el 8 de junio del 2026 y con clave activa en Reniec.

Correo electrónico válido.

Celular con tecnología NFC (ISO 14443) y con el aplicativo ONPE ID instalado.

Lector de DNIe para quienes realicen el proceso desde una computadora.

Sistemas operativos compatibles: Windows o macOS (PC y laptops); Android o iOS (celulares).

El registro para participar en el voto digital vence este sábado y aplica solo para ciudadanos previamente habilitados.

Cómo completar el registro

Al ingresar a Voto Digital, el ciudadano deberá identificarse con su número de DNI para confirmar si pertenece a un grupo priorizado. El sistema lo redirigirá al aplicativo ONPE ID, donde deberá validar sus certificados digitales del DNIe y firmar digitalmente.

Luego, el proceso solicita escanear el DNIe con el celular mediante NFC e ingresar la clave del documento para activar los certificados. Una vez superado este paso, el usuario tendrá 15 minutos para culminar el registro, proporcionando un correo electrónico donde recibirá un código de verificación. Tras ingresar ese código, deberá firmar nuevamente con el DNIe.

Completado el trámite, llegará un correo confirmando el registro. Desde una computadora, el procedimiento es similar, salvo que la validación de certificados se hará mediante el lector del DNIe conectado por USB.

La ONPE enviará una confirmación definitiva de inscripción entre el 14 de diciembre del 2025 y el 5 de enero del 2026. El estado del registro también podrá verificarse en la plataforma Voto Digital.

No se podrá cambiar de modalidad

Una vez aceptado el registro, no será posible modificar la modalidad de votación, ni en la primera ni en una eventual segunda vuelta. Esto implica que el elector tampoco podrá votar de manera presencial.

La ONPE recordó que el sistema cuenta con múltiples capas de seguridad para resguardar la integridad y la confidencialidad del voto digital.