Alianza para el Progreso (APP) está en medio de cuestionamientos por su esquema de financiamiento interno, de acuerdo con un reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en donde se identificó una deuda cerca a los S/ 20 millones.

Según ONPE, la deuda está registrada como “créditos corrientes y no corrientes”, y dicho dinero no proviene de entidades financieras, sino del fundador del partido: César Acuña Peralta.

Además se registra deudas a nombre de sus hijos, un excuñado y empresas vinculadas a su grupo económico, como la Universidad César Vallejo.

Según Cuarto Poder, el mecanismo permite sortear los topes de financiamiento fijados por ley, ya que los préstamos no están sujetos a los mismos límites que los aportes. Incluso la devolución de esas deudas podría darse con fondos públicos si son considerados gastos ordinarios.

Vale acotar que APP ha sido sancionada por irregularidades financieras por hasta S/ 2.2 millones, como en 2011, cuando se le multó por recibir aportes excesivos de la UCV.

Martín Salas, vocero de Alianza para el Progreso, sostuvo que no se ha incurrido en ninguna infracción legal. “La ley de organizaciones políticas no prohíbe que los partidos reciban préstamos. Lo que no está prohibido, está permitido“, comentó a Canal N.

Salas aclaró que los préstamos fueron otorgados dentro del marco legal vigente y no son aportes, sino “obligaciones económicas” reconocidas por APP.

Expertos señalan que este esquema expone un vacío legal que permite sortear los límites al financiamiento político en el Perú. Foto: GEC

Más partidos implicados en aportes prohibidos

Según ONPE, la agrupación Perú Primero tiene aportes de José Luis Chenet y Sulio Venturo, ambos sentenciados por delitos contra la administración pública. La norma precisa que los aportes están prohibidos hasta 10 años después de cumplir la pena.

Asimismo, Perú Libre no acredita la propiedad ni documentos que avalen el uso o financiamiento de 77 locales partidarios. Según ONPE, la falta de claridad puede ocultar aportes desconocidos o no permitidos.