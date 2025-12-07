Este domingo se vive una jornada política clave. Un total de 37 partidos y alianzas participan en las elecciones internas organizadas por la ONPE bajo la modalidad de delegados, mecanismo que definirá a los postulantes a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino de cara a las Elecciones Generales del 2026.

Desde temprano, la autoridad electoral informó que el proceso se inició con la instalación de la primer mesa en Iquitos, en la IE 60188 Simón Bolívar.

Hacia el mediodía, el avance de instalación alcanzó el 98.7 %, con 76 de 77 mesas habilitadas. La única pendiente se encontraba en Cusco, en la IE Inca Garcilaso de la Vega, destinada al voto de un delegado del Partido Patriótico del Perú que no llegó al local.

Mientras los 1,206 delegados convocados acudían a votar, la jornada dejaba ya sus primeros resultados políticos. En el Partido Morado, la plancha encabezada por el exgobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, se impuso en la interna, según confirmaron voceros partidarios.

“El partido sale fortalecido y unido”, declaró el presidente de la organización, Luis Durán, quien aseguró que ahora apuntan a enfrentar “al pacto mafioso que ha pervertido la República”.

La participación se desarrolló con normalidad en la mayoría de regiones, aunque con mesas de breve duración debido al reducido número de delegados.

Arequipa, Tacna, Moquegua, Piura y Trujillo reportaron procesos sin incidentes, con supervisión de la ONPE, el JNE y la Defensoría del Pueblo. En Puno, el local de votación abrió pasadas las 8:40 de la mañana con presencia de autoridades electorales y fuerzas del orden.

En Lima, sin embargo, la tensión marcó parte de la mañana. En el colegio Mariano Melgar, en Breña, militantes de Acción Popular protestaron por supuestas irregularidades en la elección de delegados del 30 de noviembre. La ONPE aclaró que no interviene en disputas internas sobre delegados y que tales controversias deberán resolverse dentro del partido o, más adelante, durante la inscripción de listas ante el JNE.

Varias organizaciones aprovecharon el día para confirmar o anunciar movimientos internos. En Trujillo, el aprista Enrique Valderrama ratificó su victoria interna y lanzó simbólicamente su candidatura frente al mausoleo de Víctor Raúl Haya de la Torre.

Alianza para el Progreso, por su parte, adelantó que presentará esta tarde su plancha presidencial liderada por César Acuña. Y en Avanza País, se espera el anuncio del reemplazo de Phillip Butters tras su renuncia, sin descartarse al congresista José Williams como alternativa.

La ONPE habilitó una plataforma virtual para que la ciudadanía consulte los avances y resultados del proceso. Conforme al cronograma electoral, el Jurado Nacional de Elecciones deberá proclamar los resultados definitivos el 15 de diciembre, mientras que los partidos tendrán hasta el 23 de diciembre para completar e inscribir sus listas congresales y presidenciales.

Este proceso de primarias, obligatorio para todas las organizaciones políticas, marcará el inicio formal de la carrera electoral del 2026 y definirá el primer mapa de candidaturas que competirán por llegar a Palacio de Gobierno.