Aldo Borrero, presidente de Avanza País, anunció que el principal reemplazo de Phillip Butters como candidato presidencial será el general José Williams, esto tras la renuncia de conductor de televisión a la militancia del partido y a su precandidatura para las elecciones el 2026.
Borrero lamentó la salida de Butters, pero sostuvo que la organización política podrá recomponer sus objetivos y afrontar las elecciones del próximo año sin su presencia.
“Definitivamente la primera opción la tiene el general Williams Zapata, que es un héroe nacional, y que seguramente en las próximas horas estaremos oficializando su candidatura en las próximas horas”, indicó a RPP.
Por su parte, Karol Paredes, vicepresidenta de Avanza País, mencionó que el partido atraviesa un proceso de consolidación, en la que a fines de diciembre se conocerán a los precandidatos.
“Yo respeto mucho lo que ha indicado Phillip. Si tenemos esas debilidades y limitaciones tenemos que superarlas como partido, también estamos en un proceso de consolidación porque recién el 23 de diciembre vamos a conocer quiénes somos los precandidatos“, declaró al mencionado medio.
Paredes comentó que el anuncio de la salida de Butters fue una sorpresa porque lo conoció justo cuando acudía a una entrevista sobre otros temas.
Cabe recordar que Phillip Butters notificó a Avanza País su renuncia irrevocable a su militancia en el partido, con el cual aspiraba participar en las elecciones de 2026. Esta decisión se dio a través de una carta notarial el 5 de diciembre de 2025.