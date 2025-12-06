Avanza País oficializará candidatura de José Williams tras renuncia de Phillip Butters. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Avanza País oficializará candidatura de José Williams tras renuncia de Phillip Butters. (Foto: César Campos/@photo.gec)
Aldo Borrero, presidente de Avanza País, esto tras la renuncia de conductor de televisión a la militancia del partido y a su precandidatura para las elecciones el 2026.

Borrero lamentó la salida de Butters, pero sostuvo que

“Definitivamente la primera opción la tiene el general Williams Zapata, que es un héroe nacional, y que seguramente en las próximas horas estaremos oficializando su candidatura en las próximas horas”, indicó a RPP.

Por su parte, Karol Paredes, vicepresidenta de Avanza País, mencionó que el partido atraviesa un proceso de consolidación, en la que a fines de diciembre se conocerán a los precandidatos.

“Yo respeto mucho lo que ha indicado Phillip. Si tenemos esas debilidades y limitaciones tenemos que superarlas como partido, también estamos en un proceso de consolidación porque recién el 23 de diciembre vamos a conocer quiénes somos los precandidatos“, declaró al mencionado medio.

Paredes comentó que el anuncio de la salida de Butters fue una sorpresa porque lo conoció justo cuando acudía a una entrevista sobre otros temas.

Esta decisión se dio a través de una carta notarial el 5 de diciembre de 2025.

