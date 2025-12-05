El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que, tras la aprobación de la delegación de facultades legislativas en materia tributaria, el país obtendrá más de S/ 360 millones adicionales entre 2026 y 2027. Según estimaciones técnicas, la recaudación aumentaría en S/ 163 millones el próximo año y S/ 200 millones en 2027, recursos que contribuirán a financiar inversión pública, infraestructura y servicios esenciales en beneficio de todos los peruanos.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que el nuevo marco permitirá “dar un salto cualitativo en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal” y adaptar la normativa a un entorno económico más digitalizado. Aseguró que las medidas “fortalecen la justicia tributaria y cierran espacios de evasión”.

El paquete aprobado incluye ocho medidas concretas, de las cuales siete están orientadas al fortalecimiento tributario y económico, y una se vincula con seguridad ciudadana, centrada en la verificación en línea de la identidad y situación migratoria de ciudadanos extranjeros por parte de entidades financieras.

Entre las medidas tributarias, el MEF plantea:

Optimización del acceso de la SUNAT a los fondos de detracciones cuando existan deudas tributarias pendientes, lo que permitirá recuperar con mayor eficiencia recursos que hoy se encuentran inmovilizados (pese a existir obligaciones vencidas)

Se actualizará la Ley Penal Tributaria para incorporar sanciones específicas ante el uso indebido de comprobantes electrónicos, la falsificación de constancias de detracción y otras prácticas ilícitas que han surgido con el avance de la transformación digital.

Se actualizará el régimen de percepciones del IGV, cerrando brechas normativas que facilitan la subvaluación en importaciones y afectando especialmente a mercancías sensibles al fraude.

Se implementará un procedimiento especial de control antifraude en aduanas, para actuar con mayor rapidez ante indicios de manipulación de valor declarado.

Se modificarán artículos de la Ley General de Aduanas para evitar el comiso total de mercancías cuando la omisión provenga del transportista, incorporando un régimen proporcional.

Las medidas aprobadas permitirán optimizar la recaudación, reforzar controles antifraude y modernizar la normativa. Foto: MEF.

Miralles afirmó que un sistema más moderno permitirá mayor formalización y competitividad, además de mejorar la provisión de servicios. “Cada sol adicional que se recauda mediante una fiscalización más efectiva y un sistema tributario actualizado se convierte en más oportunidades, mejores servicios y más inversión pública”, sostuvo.

Por otra parte, el MEF ejecutará medidas para fortalecer el marco de Asociaciones Público–Privadas (APP), facilitando la disponibilidad de terrenos y simplificando trámites, con el objetivo de acelerar adjudicaciones y generar predictibilidad para los inversionistas.

Miralles estimó que el Producto Bruto Interno crecerá 3,5% en 2025, impulsado por austeridad fiscal, dinamismo de la inversión, simplificación administrativa y ampliación de la base tributaria. Entre enero y noviembre, la inversión pública avanzó 5% interanual, mientras que la privada creció 11,4% en el tercer trimestre.

La titular del MEF destacó la ejecución de 465 medidas de simplificación administrativa y el destrabe de 134 permisos y autorizaciones en sectores como minería, energía y transportes. “Buscamos un crecimiento responsable y sostenible, respetando la regla fiscal y generando las condiciones para cerrar brechas históricas en infraestructura y servicios públicos”, afirmó.