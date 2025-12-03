Comisión Permanente. (Foto: Congreso)
Ante la proximidad del término del actual período legislativo, los integrantes de la M

La iniciativa fue presentada por el primer vicepresidente encargado de la presidencia del Parlamento, Fernando Rospigliosi; el segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón; y el tercer vicepresidente, Illich López.

“Delégase en la Comisión Permanente del Congreso de la República, según lo establecido en el inciso 4) del artículo 101 de la Constitución Política del Perú,“, señala la propuesta de Resolución Legislativa 13446/2025-CR, presentada hoy.

LEA TAMBIÉN: Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar a Pedro Castilllo por 10 años

Según la iniciativa las facultades solicitadas son para legislar sobre dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día, y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces.

También para legislar sobre las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política.

Asimismo, se excluyen de estas facultades los asuntos “cuya delegación a la Comisión Permanente no procede, según lo establecido en el segundo párrafo del inciso 4) del artículo 101 de la Constitución“.

La primera legislatura ordinaria correspondiente al período anual de sesiones 2025-2026 del Congreso, se instaló el pasado 27 de julio y conforme al Reglamento del Parlamento concluye el 15 de diciembre. En tanto, la segunda legislatura se iniciará el 1º de marzo y terminará el 15 de junio del 2026.

