Denuncias constitucionales 547 y 575 determina que se inhabilita por diez años al expresidente Pedro Castillo. Foto: EFE
Denuncias constitucionales 547 y 575 determina que se inhabilita por diez años al expresidente Pedro Castillo. Foto: EFE
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión Permanente del Congreso tiene agendado para este martes 25 de noviembre el debate y votación del pedido de

Cabe anotar que la sanción iba a abordarse la semana pasada, pero el exmandatario reprogramó la sesión alegando que no tenía defensa legal.

De esa manera, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, deberá sustentar el informe final y el pedido de sanción. De prosperar, se derivará al Pleno del Congreso.

LEA TAMBIÉN: Betssy Chávez: Sheinbaum rechaza posible intervención del Perú en embajada mexicana
Pedro Castillo afronta denuncia por atentar contra la Constitución, especialmente a los artículos referidos a la libertad personal, deberes ciudadanos, organización del Estado y límites del Ejecutivo. Foto: PJ
Pedro Castillo afronta denuncia por atentar contra la Constitución, especialmente a los artículos referidos a la libertad personal, deberes ciudadanos, organización del Estado y límites del Ejecutivo. Foto: PJ

Según el reporte, se acusa a Castillo Terrones de infringir artículos de la Constitución luego de que anunciara, el 7 de diciembre del 2022, que iba “a disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.

y Willy Huerta. En tanto, el exministro y congresista Roberto Sánchez, ha obtenido una resolución suprema que acredita su no participación en los hechos cuestionados.

TE PUEDE INTERESAR

PJ evaluará en mayo de 2026 apelación que busca anular la pensión vitalicia a Pedro Castillo
Castillo sobre el mensaje para el golpe de Estado: El texto no era el que se había preparado
Vocero de Vizcarra sobre postulación al Senado de Pedro Castillo: “Tiene derecho”
Elecciones 2026: Pedro Castillo postulará al Senado en medio de juicio en su contra

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.