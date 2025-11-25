La Comisión Permanente del Congreso tiene agendado para este martes 25 de noviembre el debate y votación del pedido de inhabilitación por 10 años contra el expresidente Pedro Castillo, a raíz del golpe de Estado de diciembre del 2022.

Cabe anotar que la sanción iba a abordarse la semana pasada, pero el exmandatario reprogramó la sesión alegando que no tenía defensa legal.

De esa manera, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, deberá sustentar el informe final y el pedido de sanción. De prosperar, se derivará al Pleno del Congreso.

Pedro Castillo afronta denuncia por atentar contra la Constitución, especialmente a los artículos referidos a la libertad personal, deberes ciudadanos, organización del Estado y límites del Ejecutivo. Foto: PJ

Según el reporte, se acusa a Castillo Terrones de infringir artículos de la Constitución luego de que anunciara, el 7 de diciembre del 2022, que iba “a disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”.

Dicha denuncia también abarca a los exministros del profesor chotano: Betssy Chávez y Willy Huerta. En tanto, el exministro y congresista Roberto Sánchez, ha obtenido una resolución suprema que acredita su no participación en los hechos cuestionados.