En la recta final del juicio por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo decidió finalmente tomar la palabra. Durante todo el proceso había reiterado: “Rechazo este juicio”. Sin embargo, en los alegatos finales expuso su versión de los hechos.

Castillo narró cómo -según él- se gestó la lectura del mensaje presidencial que desencadenó su destitución. Aseguró que el texto que leyó no era el que se había preparado para su presentación vespertina en el Congreso, sino una versión que leyó tras sentir que “el Congreso ya tenía un tema zanjado”.

Castillo afirmó que convocó a sus ministros para “afinar temas” de la presentación ante el Parlamento, pero que el desarrollo de los hechos se aceleró sin que él lo previera. Contó que la prensa llegó al Palacio por una orden que debía cumplirse y que, tras leer el mensaje, vio cómo varios ministros presentaron su renuncia de inmediato.

“¿Qué es lo que está pasando? ¿Mi banda? ¿Por qué demora tanto? Voy a leer esto”, narró, sobre los momentos previos a su anuncio.

También relató que el entonces premier Aníbal Torres se encontraba en la sala de Embajadores cuando le comentó que temía por la seguridad de su familia.

Contó que la congresista Maricarmen Alva le pidió dos ministerios para dejarlo gobernar hasta el 2026 y que no toque a los agroexportadores de Ica.

“Nunca pedí asilo”: sobre la embajada de México

El exmandatario rechazó que haya intentado fugar del país y relató que su decisión de dirigirse a la embajada de México fue para proteger a su esposa e hijos, quienes -aseguró- vivían un “hostigamiento permanente”.

“Voy a dejar a mi familia a la embajada de México. Nunca pedí asilo. Mi familia vivía un tema de hostigamiento las 24 horas”, sostuvo.

Aseguró además que durante su detención se empleó un nivel de fuerza que lo sorprendió:

“Ahí sí sentí el golpe, con metralleta en mano apuntando a mi hija. ‘Papá, te van a matar’, me decía llorando”, relató.

Pedro Castillo anunció un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Críticas a la vacancia y al proceso judicial

Castillo calificó la vacancia aprobada por el Congreso como “exprés” y cuestionó que se realizara cuando él ya estaba bajo custodia policial. Señaló que no se respetó su derecho al antejuicio político.

“Primero me detienen, luego hacen una vacancia. No tuve derecho a defenderme. No existe delito de rebelión”, afirmó.

Sostuvo que, pese a contar con múltiples abogados, ninguno de sus recursos fue admitido y que ello demostraría que el proceso tiene un componente político.

“Me di cuenta de que ustedes ya tenían una consigna. ¿De qué sirve traer abogados si todo está cantado?”, dijo dirigiéndose al tribunal.

Pedro Castillo fue detenido en la Dinoes. (Foto: PNP)

En la parte final de su alegato, Pedro Castillo señaló que no busca ser absuelto por simpatía, sino que se evalúe el caso de manera justa. Recordó que detrás de él hay una familia que -según dijo- también ha sufrido las consecuencias del proceso.

“No vengo a pedir absolución ni clemencia. Vengo a exigir justicia. Hagan lo correcto; la historia nos juzgará”, concluyó.

El tribunal deberá ahora evaluar los alegatos y emitir sentencia en las próximas semanas, en uno de los procesos más relevantes de los últimos años en el país.