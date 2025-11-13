El expresidente Pedro Castillo formalizó una denuncia penal contra los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia presidencial el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado.
La denuncia acusa a los parlementarios de los presuntos delitos de abuso de autoridad,nombramiento ilegal de cargoyaceptación ilegal de cargo.
La demanda también incluye a la expresidenta Dina Boluarte, a quien considera que aceptó ilegalmente el cargo de presidente.
Boluarte asumió el sillón de Pizarro, pues ejercía el cargo de vicepresidenta.
El 7 de diciembre del 2022 Castillo Terrones se dirigió al país en un mensaje oficial y declaró la disolución del Congreso de la República, toque de queda a nivel nacional y la reorganización de todo el sistema de justicia incluído el Tribunal Constitucional.
