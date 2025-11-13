La denuncia de Pedro Castillo también incluye a la expresidenta Dina Boluarte por aceptar el cargo el cargo de mandataria.(Foto: GEC)
El expresidente Pedro Castillo formalizó una denuncia penal contra los 100 congresistas que

La denuncia acusa a los parlementarios de los presuntos delitos de abuso de autoridad,nombramiento ilegal de cargoyaceptación ilegal de cargo.

La demanda también incluye a la expresidenta Dina Boluarte, a quien considera que aceptó ilegalmente el cargo de presidente.

Boluarte asumió el sillón de Pizarro, pues ejercía el cargo de vicepresidenta.

LEA TAMBIÉN: Subcomisión del Congreso aprueba inhabilitación por 10 años para Pedro Castillo

El 7 de diciembre del 2022 Castillo Terrones se dirigió al país en un mensaje oficial y declaró la disolución del Congreso de la República, toque de queda a nivel nacional y la reorganización de todo el sistema de justicia incluído el Tribunal Constitucional.

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo asegura que aún guarda sobres de congresistas que le pidieron ministerios

