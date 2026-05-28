Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de distintas regiones del país comenzaron el proceso de proclamación descentralizada de resultados correspondientes a las Elecciones Generales 2026, tanto para la elección de senadores y diputados del Congreso de la República como para los representantes del Parlamento Andino.

Para ello, los organismos electorales vienen convocando audiencias públicas tras recibir de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes de cómputo con la totalidad de actas contabilizadas.

Las primeras audiencias se desarrollaron el miércoles 27 de mayo en los JEE de Huamalíes —para diputados y Parlamento Andino—, así como en Arequipa 2, Huaura, Puno y Tacna, en estos últimos casos para la proclamación de representantes al Parlamento Andino.

Comunicado JNE.

Este jueves 28 continúan las sesiones de proclamación para la Cámara de Diputados en los JEE de Tacna, Huaura, Chiclayo, Pasco, Alto Amazonas, Arequipa 2, Cañete y Huamanga.

En paralelo, los JEE de Pasco, Jaén, Alto Amazonas, Chiclayo, Cañete, Huamanga y Trujillo realizarán las audiencias correspondientes al Parlamento Andino.

Asimismo, para el viernes 29 de mayo se prevé que los JEE de Huari efectúen la proclamación de resultados para diputados y Parlamento Andino, mientras que el JEE de Puno hará lo propio para la elección de diputados.

Una vez concluida la proclamación descentralizada en todas las jurisdicciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá suscribir el acta de proclamación general de resultados y entregar las credenciales a las autoridades electas.