Los Jurados Electorales Especiales iniciaron las audiencias públicas de proclamación descentralizada de resultados para el Congreso y el Parlamento Andino tras el cierre del cómputo de actas. Foto: Andina.
Los Jurados Electorales Especiales iniciaron las audiencias públicas de proclamación descentralizada de resultados para el Congreso y el Parlamento Andino tras el cierre del cómputo de actas. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los de distintas regiones del país comenzaron el proceso de proclamación descentralizada de resultados correspondientes a las , tanto para la elección de senadores y diputados del como para los representantes del Parlamento Andino.

Para ello, los organismos electorales vienen convocando audiencias públicas tras recibir de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) los reportes de cómputo con la totalidad de actas contabilizadas.

LEA TAMBIÉN: Segunda vuelta: JNE prevé proclamar resultados “en menos de un mes”

Las primeras audiencias se desarrollaron el miércoles 27 de mayo en los JEE de Huamalíes —para diputados y Parlamento Andino—, así como en Arequipa 2, Huaura, Puno y Tacna, en estos últimos casos para la proclamación de representantes al Parlamento Andino.

Comunicado JNE.
Comunicado JNE.

Este jueves 28 continúan las sesiones de proclamación para la Cámara de Diputados en los JEE de Tacna, Huaura, Chiclayo, Pasco, Alto Amazonas, Arequipa 2, Cañete y Huamanga.

En paralelo, los JEE de Pasco, Jaén, Alto Amazonas, Chiclayo, Cañete, Huamanga y Trujillo realizarán las audiencias correspondientes al Parlamento Andino.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: el 87% de miembros de mesa recibieron compensación económica

Asimismo, para el viernes 29 de mayo se prevé que los JEE de Huari efectúen la proclamación de resultados para diputados y Parlamento Andino, mientras que el JEE de Puno hará lo propio para la elección de diputados.

Una vez concluida la proclamación descentralizada en todas las jurisdicciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá suscribir el acta de proclamación general de resultados y entregar las credenciales a las autoridades electas.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: el 87% de miembros de mesa recibieron compensación económica
Elecciones 2026: locales de votación abrirán a las 06:00 horas del domingo 7 de junio
Segunda vuelta electoral en medio de posible paro del transporte y reclamo desde el agro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.