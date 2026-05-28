San Ignacio University cumple dos décadas de operaciones en Miami y acelera nuevos proyectos de expansión en Estados Unidos. Foto: USIL
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Karen Guardia Quispe
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¿Qué se trae entre manos San Ignacio University (SIU) mientras un nuevo rival peruano ya opera en Florida? Miami se ha convertido en el nuevo “campo de batalla” de la educación superior peruana. La ciudad floridana, que ya alberga a San Ignacio University (SIU) —el brazo académico de la Corporación USIL en Estados Unidos desde hace dos décadas— tiene desde este año un competidor de peso: Dionisio Romero University (DRU), el proyecto universitario que el empresario Dionisio Romero Paoletti anunció a inicios de año. Ante ello, ¿qué movimientos está preparando la Corporación USIL ante esta nueva competencia?

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