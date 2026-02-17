La inversión en equipamiento académico gana protagonismo en las universidades, impulsada por procesos de acreditación y mayores exigencias en calidad educativa. Foto: Andina
La inversión en equipamiento académico gana protagonismo en las universidades, impulsada por procesos de acreditación y mayores exigencias en calidad educativa. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

A dos meses del inicio del clases 2026, un factor viene ganando relevancia en la agenda de las universidades. Más allá de la ampliación de infraestructura, el desarrollo de nuevas sedes o la creación de nuevas carreras, las casas de estudio superior están poniendo el foco en la inversión en equipamiento y modernización, como parte del proceso para cumplir las condiciones básicas de calidad exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

TE PUEDE INTERESAR

Cuatro universidades peruanas entre las 100 mejores de Latinoamérica, según ranking
Publican norma que crea 20 universidades nacionales en varias regiones del país: ¿En dónde?
Congreso aprueba darle continuidad a universidades asociativas sin licencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.