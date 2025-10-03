Por primera vez, cuatro universidades peruanas han logrado posicionarse entre las 100 mejores de América Latina y el Caribe. El reconocimiento proviene de la nueva edición del QS World University Rankings 2026: Latin America and The Caribbean, elaborada por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds, referente mundial en análisis y medición de la calidad universitaria.

QS es una firma fundada en Londres en 1990, especializada en proveer servicios, datos y análisis para el sector universitario. De acuerdo con una nota de Andina, su objetivo es ofrecer información comparativa sobre calidad educativa, investigación, empleabilidad y proyección internacional de las instituciones de educación superior.

Perú en el Top 100

En esta edición, participaron más de 400 universidades de América Latina y el Caribe, siendo Brasil el país más representado (130 instituciones), seguido de México y Colombia (67 cada uno). Perú, con 25 universidades en el ranking, muestra un crecimiento en reputación internacional y producción científica, aunque enfrenta retos en financiación y en la mejora de la proporción docente–alumno.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es una de las cuatro que se ubican en el top 100 regional. Encabezando la lista nacional, mantiene el puesto 15 en Latinoamérica, gracias a su sólida reputación académica (11°) y de empleadores (10°), además de avances en indicadores como relación entre el número de profesores y el de estudiantes, y en la red internacional de investigación.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la decana de América, subió al puesto 44, impulsada por su reputación académica (29°) y entre empleadores (33°).

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) se ubica en el puesto 70, con fortalezas en investigación científica y formación médica, aunque descendió en el ranking respecto al año anterior (60).

Finalmente, la Universidad de Lima fue la gran sorpresa. Escaló siete posiciones y alcanzó el puesto 94, su mejor ubicación histórica, gracias a mejoras en empleabilidad e investigación.

El ranking también resalta a otras universidades nacionales en el Top 200, como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Agraria La Molina y la Universidad de Piura.



