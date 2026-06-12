El noreste de Brasil, compuesto por nueve estados, atraviesa una serie de récords de turistas extranjeros debido al creciente interés por sus playas paradisíacas de aguas cálidas y su rica cultura.

En esta zona del gigante sudamericano destacan ciudades como Salvador de Bahía, Fortaleza y Recife, en un contexto donde la región “crece de forma consistente, atrae mercados estratégicos y ayuda a Brasil en el mundo”.

Bruno Reis, presidente de la Agencia Brasileña para la Promoción Internacional del Turismo (Embratur), indicó que el noreste está más conectado, más competitivo y cada vez más presente en el imaginario de los viajeros extranjeros.

En 2025 la región registró 490,778 visitantes internacionales, similar a un aumento del 91.24% a lo visto entre 2023 y dicho periodo. Argentina es el mayor emisor, con 170,399 turistas.

En líneas generales, el volumen de viajeros sudamericanos se elevó 71.25% gracias a argentinos, uruguayos y chilenos.

Tierras raras: la alianza entre Estados Unidos y Brasil y lo que está pendiente, lo que supone una disparada del 66,27 %, con respecto al mismo período del año pasado —lo que triplica el promedio local—.

“Este crecimiento no ocurre por casualidad: es el resultado de una estrategia que combina promoción internacional, ampliación de la conectividad aérea y valorización de la diversidad de experiencias brasileñas”, dijo Reis.

Trancoso , una de las playas más célebres de Bahía. Foto: difusión

Mayor conexión con el noreste brasileño

La región de más de 3,300 kilómetros de litoral posee paisajes deslumbrantes y experiencias que mezclan historia, religión, gastronomía y cultura, sumado a festividades populares como San Juan o el Carnaval.

Resaltan paradas como la isla de Fernando de Noronha o los Lençóis Maranhenses, ambos reconocidos por la Unesco como patrimonios naturales de la humanidad.

Anteriormente, para llegar se necesitaban conexiones múltiples y viajes largos; pero desde 2023 pasaron de 18 rutas aéreas internacionales a 42.

En el primer trimestre de este año se abrieron rutas como Panamá–Salvador, Madrid–Fortaleza y Montevideo–Natal, y reanudaron las de Praia (Cabo Verde) y Recife y, para octubre, está prevista la de Lisboa–São Luís.

A la fecha, siete de nueve capitales regionales del noreste brasileño tienen conexiones directas con ciudades como Lisboa, Madrid, Buenos Aires, París, Montevideo, Santiago de Chile o Miami.

Con información de EFE