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16 de agosto del 2011. Hace 15 años

OLLANTA HUMALA TIENE EN LA AGENDA FRENAR VENTA DE GAS A MÉXICO

El presidente Ollanta Humala va a considerar reducir las exportaciones de gas natural a México, ya que la demanda de las centrales eléctricas locales y proyectos petroquímicos ha subido, así lo señaló el presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa.

El Gobierno iniciará las negociaciones este mes con el grupo de compañías que incluye a Hunt Oil Co. y Repsol YPF SA. para persuadir a las empresas a invertir más en exploración, dijo Ochoa. La industria nacional tiene alrededor de 400 proyectos que requieren más de 800 millones de pies cúbicos diarios de gas, agregó. “Necesitamos un programa de inversiones más agresivo”, señaló Ochoa en una entrevista.

El Gobierno va a frenar las exportaciones “si no hay otra alternativa”, dijo, negándose a dar detalles sobre qué alternativas podrían ser. Negociación Ochoa ya había adelantado que las negociaciones con el consorcio Camisea para que las reservas de gas natural (GN) del lote 88 solo vayan al mercado interno de manera definitiva, se reanudarían este mes.

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16 de agosto del 2016. Hace 10 años

FUJIMORISMO SE ADELANTA AL MEF: PLANTEA CAMBIOS EN PAGO DEL IGV

Bancada presenta proyecto en el Congreso para pago diferido del IGV en las ventas al crédito de las micro y pequeñas empresas. Actualmente, los contribuyentes, incluidas las mypes, están obligados a pagar el IGV mensualmente, aunque hubieran realizado sus ventas a crédito. Fuerza Popular pretende modificar esa situación y quiere aprobar en el Congreso una de las propuestas de su plan de gobierno.

EFEMÉRIDES. Fuerza Popular pretende modificar esa situación y quiere aprobar en el Congreso una de las propuestas de su plan de gobierno.

16 de agosto del 2021. Hace 5 años

PLAZO DE CONTRATOS LABORALES BAJA A 20 MESES EN PROMEDIO

Siete de cada 10 trabajadores están bajo intermediación, tercerización o contratos a plazo fijo. Pretensión salarial para puestos en área de finanzas es la que más creció en las posiciones junior y senior. En esta edición, los requerimientos salariales promedio en seis posiciones, según informe de Bumeran.