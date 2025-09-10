Proyecto de ley busca eliminar obligación de uso del despacho anticipado para carga de importación
Elías García Olano
Elías García Olano

El grupo parlamentario Alianza para el Progreso (APP), a través del congresista Eduardo Salhuana, presentó un proyecto que propone una Nueva Ley General de Aduanas, y que, entre sus puntos más relevantes, apunta a eliminar la obligatoriedad en el uso del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero (SADA) para importaciones, que aplica la Sunat.

