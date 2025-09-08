Créditos fiscales prescritos podrán ser revisados por SUNAT. (Fuente: El Peruano)
Gerardo Rosales Diaz
En el ámbito tributario, la prescripción se entiende como un límite a la facultad de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para revisar y cobrar impuestos de años pasados. Sin embargo, un reciente fallo de la Corte Suprema volvió a poner el tema en discusión.

