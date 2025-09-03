Establecieron beneficios tributarios para la importación de mercancías en 22 distritos de Amazonas, Loreto, Puno y Ucayali. (Imagen: Andina)
El Gobierno aprobó el Reglamento del régimen aduanero especial de destinadas al uso comercial en 22 distritos de frontera, así lo informó mediante el Decreto Supremo 186-2025-EF.

La medida permitirá a los pobladores residentes de los distritos fronterizos sin pagar aranceles ni tributos para su ingreso, bajo condiciones específicas.

Este beneficio solo se aplicará a los distritos que no tienen conexión terrestre con la capital de su departamento y que no contienen a la capital departamental, entre ellos: El Cenepa (Amazonas), Santa Rosa (Loreto), Amantaní (Puno) y Yurúa (Ucayali).

¿Cómo se aplicará la medida?

Según el reglamento, los pobladores residentes de estos distritos podrán ingresar mercancías para fines comerciales hasta por un valor equivalente a una por viaje transfronterizo, con un límite máximo de 12 UIT por año.

Para acceder al beneficio, los comerciantes deberán estar inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), tener su domicilio fiscal en el distrito de frontera y no estar en condición de “no habido”.

Asimismo, se indica que el ingreso de mercancías se realizará solo por los pasos de frontera habilitados en los distritos beneficiados.

Una vez dentro del país, los bienes deberán permanecer y comercializarse solo en alguno de los distritos de frontera previstos, quedando prohibido su traslado a otras zonas.

Además, aunque la importación inicial de los productos esté exonerada de impuestos, para su comercialización en el distrito de frontera sí se le aplicarán todos los tributos que correspondan.

Por último, el reglamento también establece que los residentes deberán conservar durante cuatro años los comprobantes de compra y venta de las mercancías, que podrán ser solicitados por la en cualquier momento.

A continuación la lista de distritos de frontera en los que se aplicará la medida:

DepartamentoProvinciaDistrito
AmazonasCondorcanquiEl Cenepa
Río Santiago
LoretoMaynasNapo
Torres Causana
LoretoTigre
Trompeteros
Mariscal Ramón CastillaRamón Castilla
Yavarí
Santa Rosa
RequenaAlto Tapiche
Yaquerana
Datem del MarañónMorona
Andoas
PutumayoPutumayo
Rosa Panduro
Teniente Manuel Clavero
Yaguas
PunoPunoAmantaní
YunguyoAnapia
UcayaliCoronel PortilloMasisea
AtalayaYurúa
PurúsPurús

