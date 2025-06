El BCRP estimó que el indicador, que mide la relación entre los precios de exportación e importación, llegaría a un índice de 153 ante una mejora en las exportaciones por un aumento en la cotización del cobre.

Durante este año, el precio del cobre promediaría los 434 centavos de dólar (US$ 4.34) por libra, pero en el 2026 se esperaría que el metal rojo alcance los 457 centavos de dólar (US$ 4.57).

Esto, indicaron, está sustentado por la mayor demanda de las industrias verdes y por la construcción de centros de datos. Es decir, se debe a la transición energética. Sin embargo, estos no son los únicos factores.

Luis Eduardo Falen, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, precisó que este escenario es posible debido también por el impacto de los conflictos internacionales.

“El precio del cobre se mantiene en niveles atractivos por una mayor demanda estructural vinculada a la transición energética. A eso le sumas que la amenaza de aranceles de Estados Unidos generó una demanda especulativa del metal, lo cual lo presionó al alza. También está la expectativa de estímulos económicos desde China a raíz de esta guerra comercial: agregó una mayor demanda”, explicó.

Otro mineral a tener en cuenta en los términos de intercambio es el oro, indicó Mercedes Araoz, ex titular de los ministerios de Economía y de Comercio Exterior y Turismo.

Para este año, se calcula alcanzará un precio de US$ 3,202 por onza, mientras que, en el 2026, se disparará a US$ 3,451.

Esta alza sostenida, indicó Araoz, se debe a que el mineral es considerado como un activo refugio frente a las tensiones geopolíticas.

“El oro es un refugio en momentos de crisis. Eso explica por qué está subiendo tanto. Pero también hay que tener cuidado: debemos formalizar nuestra minería de oro y cortar de plano con lo ilegal ”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que es clave apostar por la inversión sostenible en minería formal y rechazar propuestas legislativas que debiliten el control sobre la minería ilegal.

La demanda por energías limpias y centros de datos disparará las exportaciones peruanas. (Fuente: BCRP)

¿Será algo pasajero?

Ambos expertos consideran que este auge de los principales metales que exporta el país y su resultado en los términos de intercambio podría ser sostenible a largo plazo.

La reconversión energética, el desarrollo de infraestructura verde, sumado al crecimiento de vehículos eléctricos y centros de datos, mantendrán la demanda global de metales industriales y los precios elevados por varios años.

“Podrían seguir creciendo. Eso es porque hay un cambio en el consumo de energía, salvo que cambies la tecnología y no uses cobre, pero esto es bien difícil en el corto plazo”, comentó Araoz.

En tanto, Falen indicó que, aunque las cotizaciones no se mantengan en los niveles más elevados, las proyecciones estiman que el precio del cobre se mantendrá alrededor de US$ 4.2 por libra .

“Sí se va a mantener en niveles elevado. Al ser justamente el cobre nuestro principal metal de exportación, se vuelve también el commodity más importante cuando hablamos de los términos de intercambio”, añadió.

Petróleo, el principal riesgo

A pesar del panorama favorable, el principal riesgo identificado está relacionado con las importaciones, particularmente, por el precio del petróleo.

Teniendo en cuenta que Perú es un importador neto de petróleo, la escalada de conflictos geopolíticos -especialmente en el Medio Oriente- podría provocar fuertes variaciones al alza en el precio del crudo.

“Hay una zona, la conocida como el estrecho de Ormuz (Irán), que es por donde transita gran parte del comercio del petróleo mundial. Si esta zona se ve afectada, el precio del petróleo sí podría sufrir variaciones fuertes y eso generaría un peligro para nuestros términos de intercambio”, sostuvo Falen.

Al respecto, vale señalar que, este domingo y tras los ataques de EE.UU contra Irán, el Parlamento iraní pidió el cierre del estrecho de Ormuz, que separa las costas de Irán y Omán. Esta decisión aún debe recibir la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad de la República Islámica, pero que de confirmarse tendría un impacto mundial, reportó EFE.

Por ahora, la proyección de términos de intercambio del BCRP tiene en cuenta que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) se cotizará a unos US$ 63 por barril en 2025 y a US$ 60 en 2026. Sin embargo, en las últimas horas, el precio del crudo ha llegado a los US$ 75.40 debido a los conflictos internacionales.

En ese escenario, el presidente del BCRP, Julio Velarde, recientemente señaló que aumento del 50% en el precio del crudo no sería duradero, pero sí consideró que se podrían ver efectos perjudiciales en la economía mundial.