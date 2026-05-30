Así lo revela la edición peruana del estudio regional “¿Qué pasa con el salario?” de Bumeran, elaborado entre trabajadores de Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá. En el caso peruano, el 83% de personas trabajadoras considera que sus ingresos son insuficientes para cubrir necesidades esenciales, aunque el país registra el menor nivel de percepción de insuficiencia salarial frente a sus vecinos de la región.

En Perú participaron 1,234 trabajadores de entre 18 y 70 años, mientras que el estudio regional reunió a 6,494 personas en total. La investigación no segmenta los resultados por cargos específicos —como CEOs, gerencias, mandos medios o perfiles junior— ni por rangos salariales, ya que busca medir la percepción general de los trabajadores sobre la suficiencia de sus ingresos y la evolución de su poder adquisitivo.

“El 83% considera que sus ingresos son insuficientes, una situación que refleja la presión económica de muchos hogares”, afirmó Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint. “Aunque el panorama sigue siendo desafiante, se observa una ligera mejora en la percepción económica frente al 2025”.

Los resultados, sin embargo, muestran que la presión financiera sigue siendo alta en los hogares peruanos y que el salario continúa perdiendo capacidad para sostener gastos básicos, ahorro y pago de deudas.

Uno de los hallazgos más reveladores es la velocidad con la que desaparece el salario. El 72% de trabajadores asegura que el dinero no les dura más de dos semanas. Dentro de ese grupo, el 30% afirma que apenas recibe el sueldo debe destinarlo íntegramente al pago de cuentas; otro 19% dice que el ingreso le alcanza solo por dos semanas; el 15% asegura que dura menos de una semana; y el 8%, apenas siete días.

En contraste, solo el 14% sostiene que el salario le alcanza para cubrir todo el mes.

¿Cuánto tiempo aproximadamente les dura el salario a los talentos? Foto: Bumeran.

El alquiler gana terreno

El estudio también permite identificar cómo se distribuyen hoy las prioridades financieras de los trabajadores peruanos. El alquiler se posiciona como el principal gasto mensual para el 38% de encuestados, superando incluso a la alimentación, mencionada por el 26%.

En tercer lugar aparecen las deudas, con el 15%, seguidas por educación (8%), transporte (6%), salud (3%) y vestimenta (1%).

La relevancia del alquiler dentro del presupuesto familiar se produce en un contexto en el que los costos de vivienda han ganado peso en las principales ciudades del país, especialmente en Lima Metropolitana, donde el mercado de alquileres mantiene niveles elevados en distintos distritos.

Pero el problema no se limita únicamente a la distribución del gasto, sino también al nivel de presión que cada categoría ejerce sobre el ingreso mensual. El informe muestra que los trabajadores destinan porcentajes muy altos de su salario a necesidades básicas: alimentos, transporte, alquiler y educación encabezan la lista.

¿Cuáles son los principales gastos que afrontan las personas trabajadoras con su salario? Foto: Bumeran.

Ahorrar sigue siendo un privilegio

La limitada capacidad de ahorro es otro de los puntos críticos del estudio. El 84% de trabajadores asegura que no logra ahorrar , mientras apenas el 16% afirma hacerlo.

Entre quienes sí consiguen guardar parte de sus ingresos, el margen sigue siendo reducido. El 28% ahorra menos del 5% de su sueldo y otro 25% logra separar entre 5% y 10%. Solo un grupo minoritario consigue ahorrar porcentajes más elevados.

El estudio también identifica las razones detrás de esta falta de ahorro. La principal explicación es directa: el 50% afirma que su salario no es suficiente. Además, el 19% atribuye la imposibilidad de ahorrar a las deudas, mientras que el 15% menciona el exceso de gastos y el 12% la necesidad de cubrir gastos básicos.

Los resultados sugieren que el problema no responde necesariamente a una falta de cultura financiera, sino a una limitada capacidad de generación de excedentes.

Alquiler de vivienda. Foto: Pixabay.

Deudas en aumento

Otro dato que refleja la fragilidad financiera de los trabajadores es el nivel de endeudamiento. El 83% afirma tener algún tipo de deuda, tres puntos porcentuales más que en 2025, cuando el indicador se ubicaba en 80%.

La cifra evidencia cómo el crédito se ha convertido en una herramienta recurrente para sostener el consumo cotidiano o cubrir obligaciones esenciales, especialmente en un contexto en el que el ingreso disponible sigue siendo insuficiente.

Incluso, cuando se consulta qué harían si recibieran un aumento salarial, la principal respuesta no es consumo ni recreación. El 41% asegura que utilizaría ese dinero para pagar deudas; el 30% lo destinaría al ahorro y el 23% a inversión.

Solo el 4% afirma que usaría el incremento salarial para consumo.

El resultado refleja un cambio en las prioridades financieras: antes que gastar más, gran parte de trabajadores busca estabilizar su situación económica.

El 83% afirma tener algún tipo de deuda, tres puntos porcentuales más que en 2025. Foto: Andina/referencial.

Un salario que sostiene más de un hogar

La presión económica también se amplía por la carga familiar que asumen muchos trabajadores. El 72% asegura que ayuda económicamente a familiares o personas cercanas: el 37% lo hace ocasionalmente y el 35%, de manera regular.

Esto implica que, en muchos casos, el sueldo no solo cubre gastos individuales o del núcleo familiar inmediato, sino también necesidades de otros integrantes del entorno cercano.

Mejora leve, pero insuficiente

El estudio muestra un avance moderado en la percepción del poder adquisitivo. El 23% de trabajadores considera que su capacidad de compra mejoró en los últimos meses, siete puntos porcentuales más que en 2025, cuando solo el 16% tenía esa percepción.

Sin embargo, la mejora todavía resulta insuficiente para revertir la sensación de presión económica. El 50% afirma que su situación se mantiene igual y el 27% considera que empeoró.

En cuanto al perfil de los encuestados en Perú, el grupo más numeroso corresponde a trabajadores de entre 31 y 40 años, que representaron el 34% de la muestra. Le siguieron las personas de entre 41 y 50 años (22%), de 22 a 25 años (19%), de 18 a 21 años (13%), de 51 a 60 años (9%) y de 61 a 70 años (3%).

Los resultados reflejan una recuperación parcial en la percepción económica, aunque todavía lejana de traducirse en una mejora sostenida en la calidad de vida o en una mayor tranquilidad financiera para los trabajadores peruanos.