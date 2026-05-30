El 72% de trabajadores peruanos asegura que su salario no le dura más de dos semanas, según estudio de Bumeran. Foto: Andina.
El 72% de trabajadores peruanos asegura que su salario no le dura más de dos semanas, según estudio de Bumeran. Foto: Andina.
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Giancarlos Torres
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El sueldo ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas de la mayoría de trabajadores peruanos. Pero, más allá de esa percepción generalizada, el problema empieza a reflejarse en otros indicadores: salarios que duran menos de dos semanas, hogares incapaces de ahorrar y un creciente peso de las deudas en las finanzas personales.

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