Salario requerido sube a S/ 3,334 en febrero. Foto: GEC
Salario requerido sube a S/ 3,334 en febrero. Foto: GEC
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Whitney Miñán
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El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo tuvo un ligero aumento a S/ 3,334 en promedio (S/ bruto, por mes), según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.

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