“La pretensión salarial promedio de los talentos peruanos se incrementó solo 0.71% respecto al mes anterior, aunque significó un aumento de 5.07% en el acumulado interanual”, señaló Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.

En enero, Tala había mencionado que el contexto económico había creado un escenario más previsible, lo que podría haber llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales. Para febrero, aunque hubo un ligero incremento, se mantendría esta percepción.

En detalle, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,432 en promedio, algo mejor comparado con enero, pero aún lejos del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.

En tanto, el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,382; y el de los puestos junior es S/ 2,256.

En el segmento jefe / supervisor, data warehousing es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 9,500). En el segmento senior / semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de urbanismo registran la mayor pretensión salarial (S/ 6,000). En el segmento junior, el puesto de dirección de obra es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 4,000).

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Evaluación Económica: S/ 3,000

Corporate Finance / Banca / Inversión: S/ 1,600

COMERCIAL

Comercio Exterior: S/ 2,700

Call Center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Diseño Industrial: S/ 3,000

Comunicaciones Externas: S/ 1,500

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Dirección de Obra: S/ 4,000

Producción: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Compensación y Planilla: S/ 2,300

Selección: S/ 1,800

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Data Warehousing: S/ 3,500

Soporte técnico: S/ 2,000

OTROS

Medicina Laboral: S/ 3,900

Camareros: S/ 1,200

El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo subió ligeramente a S/ 3,334 en promedio (S/ bruto, por mes). (Foto: iStock)

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Impuestos: S/ 5,000

Secretaría: S/ 2,000

COMERCIAL

Comercial: S/ 3,500

Call center: S/ 1,500

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Producto: S/ 5,000

E-commerce: S/ 1,700

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 6,000

Arquitectura: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 3,800

Selección: S/ 3,250

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Liderazgo de Proyecto: S/ 5,500

Soporte técnico: S/ 2,200

OTROS

Seguridad industrial: S/ 5,000

Enfermería: S/ 1,800

Lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,432 en promedio. (Foto: iStock)

La brecha salarial de género

El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido del 9.95% en febrero, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres es de S/ 3,447 al mes, mientras que la de las mujeres es de S/ 3,135.

Además, el 40.78% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 59.22% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye.

En los puestos junior, la distribución de postulaciones entre géneros es de un 44.95% de mujeres frente a un 55.05% de hombres. En niveles semisenior y senior, esta brecha aumenta significativamente: el 34.50% de las postulaciones son de mujeres y el 65.50% de hombres. Mientras que en los puestos de jefe o supervisor, la proporción de mujeres es aún menor, con un 26.20% de postulaciones, en contraste con el 73.80% de los hombres.