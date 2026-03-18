El salario promedio requerido por los peruanos que buscan empleo tuvo un ligero aumento a S/ 3,334 en promedio (S/ bruto, por mes), según data del último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
“La pretensión salarial promedio de los talentos peruanos se incrementó solo 0.71% respecto al mes anterior, aunque significó un aumento de 5.07% en el acumulado interanual”, señaló Diego Tala, director comercial de Bumeran.com.pe en Jobint.
En enero, Tala había mencionado que el contexto económico había creado un escenario más previsible, lo que podría haber llevado a los profesionales a moderar sus expectativas salariales. Para febrero, aunque hubo un ligero incremento, se mantendría esta percepción.
En detalle, lo que quieren ganar los peruanos para los puestos de jefe / supervisor es de S/ 5,432 en promedio, algo mejor comparado con enero, pero aún lejos del pico de más de S/ 5,600 que se alcanzó entre septiembre y noviembre del año pasado.
En tanto, el salario requerido para los puestos semisenior y senior es de S/ 3,382; y el de los puestos junior es S/ 2,256.
En el segmento jefe / supervisor, data warehousing es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido (S/ 9,500). En el segmento senior / semisenior, las postulaciones para cubrir puestos de urbanismo registran la mayor pretensión salarial (S/ 6,000). En el segmento junior, el puesto de dirección de obra es el que registra la pretensión salarial más alta (S/ 4,000).
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Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Evaluación Económica: S/ 3,000
Corporate Finance / Banca / Inversión: S/ 1,600
- COMERCIAL
Comercio Exterior: S/ 2,700
Call Center: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Diseño Industrial: S/ 3,000
Comunicaciones Externas: S/ 1,500
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Dirección de Obra: S/ 4,000
Producción: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Compensación y Planilla: S/ 2,300
Selección: S/ 1,800
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Data Warehousing: S/ 3,500
Soporte técnico: S/ 2,000
- OTROS
Medicina Laboral: S/ 3,900
Camareros: S/ 1,200
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Impuestos: S/ 5,000
Secretaría: S/ 2,000
- COMERCIAL
Comercial: S/ 3,500
Call center: S/ 1,500
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Producto: S/ 5,000
E-commerce: S/ 1,700
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 6,000
Arquitectura: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 3,800
Selección: S/ 3,250
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Liderazgo de Proyecto: S/ 5,500
Soporte técnico: S/ 2,200
- OTROS
Seguridad industrial: S/ 5,000
Enfermería: S/ 1,800
La brecha salarial de género
El Index de Bumeran registra una brecha del salario requerido del 9.95% en febrero, donde la remuneración promedio solicitada por los hombres es de S/ 3,447 al mes, mientras que la de las mujeres es de S/ 3,135.
Además, el 40.78% de las postulaciones de todos los seniority provienen de mujeres, mientras que el 59.22% de hombres. Además, a medida que aumenta el nivel de seniority la proporción de postulaciones femeninas disminuye.
En los puestos junior, la distribución de postulaciones entre géneros es de un 44.95% de mujeres frente a un 55.05% de hombres. En niveles semisenior y senior, esta brecha aumenta significativamente: el 34.50% de las postulaciones son de mujeres y el 65.50% de hombres. Mientras que en los puestos de jefe o supervisor, la proporción de mujeres es aún menor, con un 26.20% de postulaciones, en contraste con el 73.80% de los hombres.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.