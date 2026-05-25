25 de mayo del 2011. Hace 15 años

CIERRE AMENAZA A 30 MIL EMPRESAS DE LIMA SIN LICENCIA

Municipio de Lima revela que negocios como Plaza Vea, Oechsle y Las Malvinas operan sin certificado de seguridad de Defensa Civil. Culpan a Indeci de demorar los trámites. Crearán ventanilla única para agilizar licencias. La legislación sobre licencias de funcionamiento ordena a los municipios sancionar a las empresas que no cuentan con la certificación de seguridad de los locales donde operan. Por eso, la comuna limeña evalúa si procederá al cierre de algunos negocios.

25 de mayo del 2011. Hace 15 años. KFC llegará por primera vez a la Plaza de Armas del Cusco.

25 de mayo del 2016. Hace 10 años

US$ 800 MLLS. DE DEPÓSITOS A PLAZO PASAN A SOLES POR MEJORES TASAS

Tuvieron una reducción de 8.2% en abril respecto al mes previo. Es la mayor caída mensual de los últimos tres años. Los depositantes están prefiriendo ahorrar en moneda nacional porque les ofrece retornos de hasta 8% anual, en promedio, mientras que en dólares la tasa es de 0.47%. En abril, los depósitos a plazo en soles aumentaron en 1.5%.

25 de mayo del 2021. Hace 5 años

YA VAN 2.5 MILLONES DE DEUDORES QUE PAGARON SU REPROGRAMACIÓN

En promedio, las personas ahora tienen deudas por un equivalente a 3.7 veces su remuneración. SBS proyecta que a fin de año el 13.4% del monto de los créditos de consumo podría no pagarse. Porcentaje del sueldo que se usa para pagar deudas subió más en personas con altos ingresos. Sistema financiero tiene un ‘colchón’ de S/ 28,600 millones para enfrentar eventuales contingencias.