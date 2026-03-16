Esto fue equivalente a que casi 257 mil personas se sumaron al mercado laboral respecto al mismo período de análisis de hace 12 meses. Con esta variación, el empleo alcanzó a las 5.71 millones de personas.

Sin embargo, el más reciente dato laboral también presentó que la creación de puestos de trabajo, en general, se desaceleró por segundo período consecutivo , luego de que a diciembre había crecido en 5.9% y a enero 5%.

Esta tendencia de menor ritmo de crecimiento también se observó en los empleos adecuados, aunque todavía con valores destacables. Al trimestre móvil a febrero, este tipo de trabajo creció en 7.8%, representando la suma de 274 mil trabajadores, hasta totalizar los 3.77 millones.

Hasta el cierre del año pasado, el empleo adecuado venía creciendo a tasas de doble dígito. Pero, a enero, se desaceleró a 8.5% y ahora en febrero se redujo.

Para Paola Herrera, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), esta desaceleración estaba en el radar de las expectativas, debido a que los períodos con los que se compara marcaron crecimiento importantes . Precisó que, de todas maneras, “se mantiene fuerte el mercado laboral” en Lima Metropolitana.

“Esta desaceleración debe entenderse considerando que tuvimos al empleo adecuado creciendo casi un año a doble dígito. Siendo una base alta, se esperaba que las tasas de crecimiento, poco a poco, sean cada vez menores. Aun así, el mercado laboral igual se mantiene fuerte, crecer por encima de 4% o 5% es una evidencia ”, indicó la economista.

Otra muestra de esta condición es que, en el trimestre móvil a febrero, el ingreso laboral promedio ascendió a S/ 2,287 , un crecimiento de 4.7% en términos reales (descontando la inflación) o equivalentes a S/ 102 adicionales frente a hace 12 meses.

Herrera valoró que ya son 10 trimestres seguidos que este indicador viene creciendo por encima de la barrera del 4%.

Los grandes retos para el mercado laboral

Pese a la fortaleza del mercado laboral, indicó que hay retos importantes. Lo primero que surge en el panorama es mantener, cuando menos, los empleos generados durante todo este tiempo, lo que dependerá que no se depriman indicadores como la inversión privada .

“Técnicamente, ahora la creación de empleos es más dura”, sostuvo. La analista señaló que un mayor crecimiento del mercado laboral ya no dependerá, en buena parte, de la mejora de la actividad económica, sino que requerirá de la aplicación de políticas públicas enfocadas en su creación .

Visto por retos puntuales, uno sigue siendo el subempleo. A febrero, este grupo solo se redujo en 0.9%, manteniendo su alcance sobre más de 1.94 millones de trabajadores.

Otro en este ámbito que mencionó Herrera es el empleo juvenil, que pareciera empezar a revertir su crítica situación de hasta cuatro años con cifras en rojo.

El empleo, en general, en este segmento etario marcó un crecimiento de 5.8%, mientras que el adecuado tuvo un crecimiento de más de 20%. De todas formas, los 305 mil vigentes están todavía lejos de los 338 mil, por ejemplo, de hace tres años.

“Estas variaciones hay que verlas con pinzas porque debe considerarse que la base es baja. Lo que debe seguirse es si se mantiene el ritmo, se conforma una tendencia”, anotó.

Próximos trimestres móviles

La relevancia de abordar aspectos más estructurales que permitan el crecimiento del empleo responde a que la economía peruana enfrentaría choques, próximamente, que la desacelerarían . En el radar aparecen la cercanía de las elecciones generales, en primera y eventualmente segunda vuelta; el impacto del Fenómeno El Niño; y conflictos en el panorama internacional.

“Por ejemplo, si se mantiene un fuerte impacto de El Niño en disponibilidad de especies marinas, habría un alcance en el empleo en manufactura en Lima”, indicó.

El panorama, tanto local y principalmente internacional, tiene una importante incertidumbre, valoró.