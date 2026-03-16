¿Cómo avanza el mercado laboral en Lima Metropolitana? | Andina
¿Cómo avanza el mercado laboral en Lima Metropolitana? | Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

En Lima Metropolitana, la población ocupada (es decir, que cuenta con algún tipo de trabajo) registró un crecimiento de 4.7% en el trimestre móvil diciembre del 2025 a febrero del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas familiares ajustan su estrategia frente al escenario electoral
El voto de confianza y el abismo del Congreso
Pactos entre empresas para no “robarse” trabajadores entre ellas, ¿son legales?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.