En el 2020 el Indecopi publicó una guía informativa sobre acuerdos anticompetitivos entre empresas en el ámbito laboral.
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

¿En el Perú es legal que dos o más empresas acuerden no “robarse” trabajadores entre ellas? Es decir, que una no contrate a trabajadores de la otra. ¿Qué dice nuestra legislación sobre este tema?

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