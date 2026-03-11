El 70% de los especialistas en recursos humanos indicó que las publicaciones realizadas por los talentos en redes sociales podrían afectar sus posiciones en las organizaciones.
El 70% de los especialistas en recursos humanos indicó que las publicaciones realizadas por los talentos en redes sociales podrían afectar sus posiciones en las organizaciones.
José Carlos Reyes Leyva
En Perú una de cada cuatro empresas monitorea las publicaciones en redes sociales de sus trabajadores, según revela una encuesta realizada a profesionales de recursos humanos. El estudio ‘Redes Sociales y Empleo’ fue elaborado por el portal laboral Bumeran, junto a Hiring Room, software de reclutamiento.

