El uso abusivo de las redes sociales está provocando una “epidemia de soledad” en los jóvenes estadounidenses, según ha podido constatar un estudio, que muestra cómo a más uso de estas plataformas, más propensos son los usuarios a sentirse solos, aislados y aumentar su riesgo de caer en una depresión.

La revista Journal of American College Health presenta este lunes las conclusiones de una investigación basada en el análisis de encuestas realizadas a 64,988 jóvenes de entre 18 y 24 años de más de 120 universidades estadounidenses.

Los investigadores, de las universidades norteamericanas de Cincinnati e Indiana, preguntaron a los estudiantes cuántas horas dedican a las redes sociales en una semana normal, al tiempo que investigaron el sentimiento de soledad preguntándoles con qué frecuencia se sentían excluidos, carecían de compañía o se consideraban aislados.

El uso abusivo de las redes e internet se determinó en más 16 horas semanales, teniendo en cuenta la consideración que ya se había hecho en estudios previos.

Los más propensos a sentir soledad

El análisis de los resultados indica que a más uso de las redes, más solos confesaban sentirse los jóvenes. Así, quienes usan las redes al menos 30 horas a la semana, son un 38% más propensos a declarar soledad frente a quienes las utilizan menos de 16 horas semanales.

Entre 26 y 30 horas a la semana se asocian con un 34% más de riesgo de padecer soledad; entre 21 y 25 horas con un 23% más; entre 16 y 20 horas con un 19% más; y al menos 16 horas semanales con un 13% más respecto a quienes no llegan a ese umbral de uso.

De los 64,988 jóvenes encuestados, el 54% decía sentir soledad, lo que coincide con otras investigaciones recientes realizadas en Estados Unidos.

Las estudiantes mujeres y de raza negra son las que afirman sentir más aislamiento y exclusión.

Curiosamente, los estudiantes que cursan sus carreras de forma híbrida (mitad presencial y mitad conectados) dicen sentirse menos solos, lo que los autores achacan al hecho de que tienen más tiempo para ver a sus antiguos amigos.

Además, quienes viven en un campus son menos propensos a sentirse solos que los que están en casa, lo que los investigadores achacan a la posibilidad de tener más contacto social en persona, a través de la convivencia, de la asistencia a reuniones y/o fiestas.

Establecer límites

“Sabemos que las personas que se sienten solas son más propensas a sufrir depresión, y tienen más riesgo de morir prematuramente”, señala una de las autoras, Madelyn Hill , actualmente en la Universidad de Ohio.

“Estos resultados subrayan lo extendida que está la soledad entre los estudiantes universitarios y ponen de relieve que el uso excesivo de las redes sociales puede estar sustituyendo las interacciones personales significativas que protegen su salud mental”, señala otra de las autoras, Ashley Merianos , de la Universidad de Cincinnati, en un comunicado.

“Una estrategia clave de salud pública para combatir esta epidemia de soledad es fortalecer las conexiones sociales y ayudar a los estudiantes a construir relaciones de apoyo con sus compañeros más allá de internet”, apunta Merianos .

Los autores consideran que los jóvenes deberían recibir más información sobre los potenciales efectos nocivos del uso de las redes sociales, y las instituciones educativas deberían animarles a establecer límites de tiempo para su uso.