La disminución del número de estudiantes potenciales provocará el cierre o fusión de unas 370 universidades privadas en Estados Unidos en la próxima década, según una importante consultora de educación superior.
La predicción de Huron Consulting Group es más de tres veces la cantidad total de cierres de universidades privadas sin fines de lucro de dos y cuatro años que el Centro Nacional de Estadísticas de Educación contabilizó en los 10 años previos a 2020.
La menor cantidad de estudiantes se debe a la caída de la tasa de natalidad nacional que comenzó en 2007 y no se ha recuperado. La Comisión Interestatal del Oeste para la Educación Superior estima que la clase que se graduará en 2041 será alrededor de 13% más pequeña que la cohorte de 2025.
LEA TAMBIÉN: Julio Velarde: Universidad de Lima le otorga el grado de doctor honoris causa
“Esencialmente, el problema es que tenemos demasiadas plazas en demasiadas aulas y no suficientes estudiantes potenciales para cubrirlas”, dijo Peter Stokes, director general de Huron. “En la próxima década, pasaremos por un reequilibrio muy doloroso pero necesario entre la oferta y la demanda”.
Stokes señaló que la firma analizó más de 10 años de datos financieros y de matrícula de instituciones que cerraron o se fusionaron, considerando métricas como ingresos netos por matrícula por estudiante, inscripciones, calificaciones y la relación activos-pasivos de las universidades cerradas.
Los cierres y fusiones proyectados afectarán a unos 600,000 estudiantes e impactarán alrededor de US$ 18,000 millones en fondos de dotación, según Stokes.
“Estas son instituciones donde vemos luces rojas y señales de advertencia de un estrés financiero significativo”, agregó. Huron declinó divulgar los nombres de las universidades que espera que cierren o se fusionen.
Otras 430 instituciones, con más de 1.2 millones de estudiantes y US$ 134,000 millones en fondos de dotación, enfrentan amenazas existenciales moderadas, de acuerdo con Huron, que asesora a más de 580 clientes educativos al año, en su mayoría universidades públicas y privadas de cuatro años, según una presentación de resultados de julio.
LEA TAMBIÉN: Universidad Cayetano Heredia y el plan de expansión: nuevas torres y “campus del futuro”
En contraste, 114 universidades privadas sin fines de lucro cerraron entre 2010 y 2020, de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, y en la década anterior a ese período, cerraron 59.
Varias universidades del país ya han cerrado este año, debido a la disminución en el número de graduados de secundaria. Entre ellas, Northland College en Wisconsin y Limestone University en Carolina del Sur.
Al menos 40 instituciones han anunciado planes de cierre desde 2020.