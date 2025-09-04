La predicción de Huron Consulting Group es más de tres veces la cantidad total de cierres de universidades privadas sin fines de lucro de dos y cuatro años que el Centro Nacional de Estadísticas de Educación contabilizó en los 10 años previos a 2020.

La menor cantidad de estudiantes se debe a la caída de la tasa de natalidad nacional que comenzó en 2007 y no se ha recuperado. La Comisión Interestatal del Oeste para la Educación Superior estima que la clase que se graduará en 2041 será alrededor de 13% más pequeña que la cohorte de 2025.

“Esencialmente, el problema es que tenemos demasiadas plazas en demasiadas aulas y no suficientes estudiantes potenciales para cubrirlas”, dijo Peter Stokes, director general de Huron. “En la próxima década, pasaremos por un reequilibrio muy doloroso pero necesario entre la oferta y la demanda”.

Stokes señaló que la firma analizó más de 10 años de datos financieros y de matrícula de instituciones que cerraron o se fusionaron, considerando métricas como ingresos netos por matrícula por estudiante, inscripciones, calificaciones y la relación activos-pasivos de las universidades cerradas.

Cierres de universidades anteriores | Número de instituciones privadas sin fines de lucro que otorgan títulos universitarios que cerraron

Los cierres y fusiones proyectados afectarán a unos 600,000 estudiantes e impactarán alrededor de US$ 18,000 millones en fondos de dotación, según Stokes.

“Estas son instituciones donde vemos luces rojas y señales de advertencia de un estrés financiero significativo”, agregó. Huron declinó divulgar los nombres de las universidades que espera que cierren o se fusionen.

Otras 430 instituciones, con más de 1.2 millones de estudiantes y US$ 134,000 millones en fondos de dotación, enfrentan amenazas existenciales moderadas, de acuerdo con Huron, que asesora a más de 580 clientes educativos al año, en su mayoría universidades públicas y privadas de cuatro años, según una presentación de resultados de julio.

En contraste, 114 universidades privadas sin fines de lucro cerraron entre 2010 y 2020, de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, y en la década anterior a ese período, cerraron 59.

Varias universidades del país ya han cerrado este año, debido a la disminución en el número de graduados de secundaria. Entre ellas, Northland College en Wisconsin y Limestone University en Carolina del Sur.

Al menos 40 instituciones han anunciado planes de cierre desde 2020.