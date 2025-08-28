La Universidad de Lima confirió el grado de doctor honoris causa a Julio Velarde, actual presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en reconocimiento a su ejemplar trayectoria profesional y a su contribución determinante a la estabilidad macroeconómica del país.

El evento fue encabezado por la rectora Patricia Stuart y el director de la Escuela de Posgrado Pedro Grados Smith, además de otras autoridades de la Universidad, quienes resaltaron la importancia de homenajear a personalidades cuya labor ha tenido un impacto profundo y sostenido en el desarrollo económico y social del Perú.

Durante la ceremonia, Velarde recibió la medalla distintiva y el diploma que lo acreditan oficialmente como doctor honoris causa de la Universidad de Lima. Este acto simbólico representa el más alto reconocimiento que otorga la Universidad a figuras de excelencia profesional, integridad intelectual y compromiso con el desarrollo del país.

La Universidad de Lima confirió el grado de doctor honoris causa a Julio Velarde, actual presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Foto: Universidad de Lima.

Julio Velarde: una labor meritoria al servicio del país

Julio Velarde Flores preside el Banco Central de Reserva del Perú desde octubre de 2006 y ejerce actualmente su cuarto periodo consecutivo al frente de la institución. Bajo su liderazgo, el BCRP ha consolidado al Perú como un referente regional en política monetaria, control de la inflación y estabilidad macroeconómica.

Estudió economía en la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría y estudios de doctorado en Economía por la Universidad de Brown (Estados Unidos). Ha tenido una destacada trayectoria académica como profesor y decano en la Universidad del Pacífico, y ha ocupado cargos clave en el propio BCRP y en organismos internacionales como el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

A lo largo de su carrera, ha sido reconocido por diversas publicaciones especializadas. Fue nombrado Banquero Central del Año en América Latina por Emerging Markets (2010), Mejor Banquero Central de la región por Global Finance (2015) y por Global Markets y LatinFinance (2016). En 2016, The Banker del Financial Times lo distinguió como Mejor Banquero Central a nivel mundial y, posteriormente, como Banquero Central de las Américas en 2020, 2021 y 2022.

Las personalidades que han recibido la distinción El doctorado honoris causa es la más alta distinción académica que una universidad puede otorgar. Se concede a personas que, por sus méritos excepcionales en los ámbitos académico, científico, cultural, económico o social, han realizado contribuciones significativas a su país o a la humanidad.

La Universidad de Lima ha otorgado el grado de doctor honoris causa a destacadas personalidades de relevancia nacional e internacional, como el escritor Mario Vargas Llosa (1997), el expresidente Fernando Belaunde Terry (2001), el líder soviético Mijaíl Gorbachov (2004), el exsecretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar (2004) y el expresidente de Polonia y premio Nobel de la Paz Lech Wałęsa (2007).