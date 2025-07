El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, se refirió a su predecesor y dio pautas sobre su deseo de cómo debe comportarse la economía nacional en los próximos años.

“Con el tiempo, lo que desearía, y eso va a depender ya del que me reemplacen, es que esta inflación baja se mantenga. Ya tenemos el año pasado ha sido menor que Estados Unidos, este año va a ser menor que Estados Unidos. El próximo, esperamos que sea menor que Estados Unidos y que al final sea la inflación menor o igual a Estados Unidos”, afirmó Velarde.

“Tenemos la inflación más baja en la región en este siglo. El Salvador y Panamá tiene una inflación ligeramente menor, Ecuador si tiene una inflación más alta. Desde 1900, el siglo XIX se un poco más complicó, pero desde 1900 no hay un período tan largo con inflación baja. El período más largo que nos sigue es la Gran Depresión de los 30s, en que fue un poco más de 10 años”, añadió el presidente del BCRP.

Del mismo modo el economista indicó que en pocos años, la tasa de interés de Perú y el rendimiento de sus bonos a 10 años deberían pagar menos que los de Estados Unidos. Ello en un escenario que ya se observa en países asiáticos con baja inflación o una calificación crediticia similar a la peruana.

La inflación empobrece enormemente

Julio Velarde subrayó que la inflación “empobrece enormemente a la gente”, afectando de manera desproporcionada a los más vulnerables, quienes carecen de activos reales para protegerse.

“He visto en el 90, pensionistas que de repente su pensión inicial superó los US$1000 y su pensión al final eran US$ 3 o US$ 4. Y ha pasado en muchos países esta situación similar y esperemos no se repita. Realmente, el impuesto de inflación perjudica más a los pobres porque no tiene activos reales con los cuales protegerse”, expresó.

El presidente del BCR recordó cómo el país ha enfrentado crisis autoinfligidas y externas, tras llamar a evitar errores del pasado.

“En (la década de) los 80 tuvimos tres años con caída de dos dígitos. Eran problemas nuestros. Nos autoinfligimos, nosotros mismos nos disparamos”, apuntó.

“La hiperinflación de Alan García fue con un Banco Central autónomo. La constitución de 1979 le dio autonomía”, recordó.

Subrayó sin embargo que no basta con que la independencia del BCRP figure en la ley, pues para ello, “se necesita un equipo profesional que pueda manejar bien las cosas”.

Lo que esperaba Velarde para el 2025

Julio Velarde comentó que “cuando estaba en el colegio pensó ”que íbamos a ser ricos en el 2025 (pero). Falta mucho todavía”.

La alocución del presidente del BCRP fue durante la presentación que realizó La Cámara de Comercio de Lima (CCL) del “Premio Julio Velarde”, por su contribución al desarrollo económico del país.

El concurso está dirigido a estudiantes universitarios y egresados recientes de Economía, Ingeniería Económica y Finanzas, a fin de incentivar el análisis, la investigación rigurosa y la participación activa de la juventud en el presente y futuro económico del país.

Julio Velarde es presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú desde octubre de 2006. En octubre de 2021 fue ratificado para continuar al mando del ente emisor por un cuarto período consecutivo, hasta el 2026.

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde. Foto: Presidencia.

Durante la ceremonia realizada en la sede institucional, el presidente de la CCL, Roberto De La Tore, resaltó el liderazgo de Julio Velarde, quien, durante 19 años frente al BCRP, ha demostrado autonomía y sensatez, lo que le ha permitido implementar una política monetaria seria, predecible e independiente de presiones políticas. Gracias a ello, el sol peruano se ha consolidado como una de las monedas más estables de América Latina.

“En un contexto de inestabilidad política y económica en el Perú, la figura del Dr. Julio Velarde se ha consolidado como un símbolo de estabilidad y confianza para el país”, subrayó.

Añadió que su rigor técnico, compromiso con el país y visión responsable de la economía han sido determinantes para una gestión óptima, demostrando que la disciplina fiscal y la prudencia monetaria son claves para el crecimiento sostenido.

Otro logro importante que se resaltó De La Tore es que, actualmente, nuestro país cuenta con una inflación baja y controlada, ubicada dentro del rango meta, objetivo que otros países de la región resulta imposible.

De La Tore sostuvo que, en tiempos de incertidumbre, “su trayectoria es un recordatorio de que la estabilidad y la credibilidad son fundamentales para el desarrollo”, destacando además que, “los presidentes pasan, pero Julio Velarde queda”.