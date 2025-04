“Creo que (un libro como este) es oportuno porque vamos a entrar a una elección, no hay partidos, o partidos muy débiles que no tienen necesariamente equipos que estén pensando en los problemas del país”, dijo Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), en el marco de la presentación de “Economía peruana y reformas estructurales, diagnósticos, propuestas y urgencia de realizarlas”, ¿qué más se discutió en el evento?

La obra, presentada por el PAD-Escuela de Dirección Universidad de Piura, contó con la dirección editorial del economista Juan José Marthans.

En la presentación del libro, Velarde añadió: “Probablemente el que gane (en el 2026), no sé quién sea, pero probablemente sea alguien que todavía no tenga un equipo, no tenga claras las ideas que pueda aplicar. O tal vez sí, pero sin equipos. Sin equipos que tengan diagnósticos, se requieren propuestas”.

Sin plan de gobierno

El jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, coincidió con el presidente del banco central.

“No hay plan de gobierno, no hay proyectos específicos de qué cosa es lo que se plantea hacer (de cara a los comicios del 2026)”, dijo.

Espinosa consideró que es importante que las instituciones y servidores públicos, así como la academia y el empresariado “luchen” para que el debate público en la próxima contienda electoral no se centre en el retiro de fondos de las AFP o de la CTS, sino en “temas de fondo”.

En tal sentido, enfatizó que se debe lograr, por ejemplo, una “verdadera descentralización con delegación de capacidades y no solo de competencias (a los gobiernos subnacionales)”.

Además, hizo hincapié en que la informalidad se ha convertido en “un problema de seguridad pública”.

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)

En la misma línea, Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, quien también participó en la presentación, afirmó que “seguramente quien gane (en el 2026) no tendrá plan de gobierno”.

El empresario cuestionó, al igual que Espinosa, el proceso de descentralización que se ha llevado a cabo en el país. Como otras prioridades, señaló también que se debe enfrentar la burocracia, a la que llamó “permisomanía”, y la informalidad.

“Hay que fortalecer las instituciones. Lamentablemente, podemos contar con los dedos de las manos las instituciones que funcionan en el Perú”, acotó.

Roque Benavides. (Foto: GEC / Joel Alonzo)

Mercados financieros

Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital, explicó que durante los procesos electorales aumenta siempre la volatilidad en los mercados financieros. Así, estimó que las mayores fluctuaciones se observarían entre diciembre del 2025 y agosto del 2026.

Espada refirió que el activo financiero “más sensible” a la variable política ha sido históricamente el dólar, que llegó a S/ 4.138 tras la elección de Pedro Castillo. Sin embargo, consideró que en el 2026 “ve muy difícil” que la moneda estadounidense suba por encima de S/ 4, por más que gane preferencias un candidato contrario al mercado.

“Hoy los términos de intercambio (del país) están en una mejor situación (que en el 2021) y además si una parte del stock de capitales extranjeros ya se fueron (tras las últimas elecciones), ya no pueden volver a irse”, sostuvo.

Jorge Espada (Foto: GEC)

Consenso para megaproyectos

El editor del referido libro del PAD, Juan José Marthans, propuso que exista un consenso político para identificar entre 20 y 30 megaproyectos que sean “trascendentes” para los siguientes 30 o 40 años en el Perú. De esa forma, dichas obras de infraestructura deberían ejecutarse, independientemente del candidato que salga elegido en el 2026, explicó.

“Solamente ese acuerdo cambiaría la percepción de riesgo del país”, aseguró.

Además, sugirió que los planes de gobierno sean sujetos a rendimiento de cuentas, por ejemplo, en espacios como CADE, donde los ministros tendrían que sustentar los avances de su gestión, expuso Marthans.

“Ningún partido que accedió al poder cumplió su plan de gobierno, desde Fujimori hasta Castillo”, agregó.

Juan José Marthans (Foto: Renzo Salazar/ GEC)

*El mencionado libro del PAD cuenta con el aporte de siete profesores del Área de Economía de la institución: Jorge Loyola, Guillermo Dulanto, Juan Carlos Odar, Fernando Vásquez, Paul Castillo, Carlos Mendiburu y Juan José Marthans.