Gestión conversó en exclusiva con Antonio Risso, managing director de Wealth Management de Credicorp Capital, sobre la reorientación de los portafolios de este segmento de peruanos y los riesgos que avizoran en el corto plazo.

- ¿Cuál es la visión del gobierno de Donald Trump?

Desde fines del año pasado, el ingreso de Trump a EE.UU. ya representaba un escenario donde la volatilidad y el nerviosismo se iban a incrementar de forma importante por las políticas arancelarias, deportación de inmigrantes ilegales, en un contexto en que la deuda de EE.UU. y el déficit fiscal son muy altos. Además, las valorizaciones de las acciones (en la bolsa de Nueva York) ya eran elevadas.

- ¿Cómo están reacomodando sus portafolios las personas de alto patrimonio?

La receta clave para poder navegar tiempos inciertos como los que estamos viviendo es la diversificación, migrar hacia otros mercados que están más descontados. Hay regiones que están respondiendo muy bien en términos de rentabilidad en lo que va del año comparados con los resultados de EE.UU. (índice bursátil baja este año 4.8% tras subir 25% en el 2024).

- ¿Hacia qué mercados están cambiando?

A mercados emergentes, principalmente en la zona de Asia, y una parte hacia Europa. En realidad, tenían exposición a esas plazas, pero este año hemos sido más vocales con la recomendación de mirar esas bolsas y los clientes han estado recomponiendo su cartera un poco más hacia esos mercados.

- ¿Qué les preocupa en EE.UU.?

Tiene indicadores de valorización de acciones muy altos, por ejemplo, veíamos un ratio PER de 23, mientras que tenemos acciones en Europa y mercados emergentes cotizando a niveles de 12. Sabíamos que la situación en Nueva York era insostenible y tendría que haber una reversión a la media.

Antonio Risso, managing director de Wealth Management de Credicorp Capital. (Foto: Giovani Alarcón)

Mercados privados

- ¿Qué instrumentos están prefiriendo frente a esos riesgos?

Están tomando exposición a mercados privados, sea mediante deuda, infraestructura o el sector inmobiliario. Esta opción no estaba muy desarrollada, pero los clientes la están incluyendo en el portafolio con el objetivo de mejorar la rentabilidad y reducir los vaivenes que suelen experimentar los mercados públicos.

- ¿A cuánto puede llegar la rentabilidad que obtienen en los mercados privados?

Llega a doble dígito. Por lo general son rentabilidades entre 10% y 12%, aproximadamente. Lo cierto es que hoy no vemos muchas alternativas de inversión en mercados privados localmente; hay más en el exterior y llevan un impuesto a la renta del 30%. Estamos trabajando con los organismos reguladores para ver cómo podemos traer estos vehículos a Perú, darles mayor eficiencia tributaria y que más clientes se sumen.

- ¿Qué otros activos están escogiendo?

Acciones, para las que manejamos tres tipos de gestión. Una activa, donde hay un gestor que identifica oportunidades en ciertos sectores y trata de ganarle a un índice de mercado, que puede ser de EE.UU. o europeo, por ejemplo. Hay otra estrategia pasiva que invierte en fondos que cotizan en bolsa, o ETF, y replican a los principales índices globales.

- ¿Cuál es el tercer tipo de gestión?

Los productos estructurados que se exponen a un índice en un plazo determinado. Es para clientes un poco más conservadores, que están dispuestos a sacrificar una ganancia muy elevada a cambio de cierta protección.

- ¿Qué estrategia prefieren?

La gestión activa en los últimos años ha demostrado no ser consistente, es decir, a largo plazo no le gana al retorno del índice. Las decisiones que toman los gestores agregan valor en ciertos casos, pero lo destruye en otros; no termina siendo lo mejor y es más caro. La preferencia es por la gestión pasiva mediante inversión en ETF.

- ¿Cuáles son los objetivos de estos peruanos?

La meta principal es la generación de rentas. Es un objetivo muy importante sobre todo para los clientes mayores que tienen propiedades en alquiler o un portafolio de inversiones que les genera pagos periódicos.

- ¿Qué rentabilidad pueden obtener?

Hoy es factible armar una cartera que distribuya por encima del 5% o 6% anual, algo que hasta hace algunos años no se podía, y permite a los clientes ya retirados vender sus negocios.

- ¿Las mujeres también tienen el mismo objetivo?

Sí, cubrir su renta. Muchas no quieren tener horizontes laborales tan largos y la planificación financiera es clave para decidir en qué momento de su vida deben retirarse, cuando ya han generado un patrimonio tal que les permita rentas. Otra meta es dejar un legado, es muy importante dejar asegurado un patrimonio para sus hijos e incluso para los nietos.

Salud y bancos son alternativa

La inversión acelerada de las empresas en IA y tecnología hizo que muchos clientes busquen exposición a estos sectores mediante acciones, dijo Antonio Risso. En algunos casos apostando a que estos papeles se revaloricen incluso más que el índice promedio, señaló.

Sin embargo, esas acciones estadounidenses, conocidas como las 7 magníficas, llegaron a niveles muy elevados en precio, sorprendiendo con los resultados, alertó. Mientras que el resto de títulos del índice de acciones se mantenía en un nivel razonable, no estaban caros, mencionó.

“Se dieron cuenta que hay muchas oportunidades en sectores como salud o financieras que a inicios de este año empezaron a avanzar más que las tecnológicas”, manifestó.

La gestora de fondos recibió recientemente los Premios Euromoney 2025 en las categorías de Mejor Banca Privada Internacional en Perú y Mejor Banca Privada en Sostenibilidad en Perú.