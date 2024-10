“El cambio más importante en los últimos años es el acceso a estrategias especializadas en mercados privados, ya sea fondos de deuda, capital o bienes raíces, venía creciendo y ahora está imparable”, comentó Roberto Melzi, chief investment officer de Vicctus Multifamily Office.

Sostuvo que este era un terreno donde solo se movían los inversionistas institucionales, pero ya están invirtiendo las personas de alto patrimonio.

En tanto, Bruno Ghio, CEO de Allié Family Office, coincide con la idea de un mayor ingreso de este segmento de alto patrimonio a los fondos privados en búsqueda de diferenciación.

Cada vez es más difícil que un gestor pueda tener resultados distintos en los mercados más líquidos, pues están muy concentrados en pocas acciones, por ejemplo el S&P 500 tiene más del 30% invertido en 100 papeles -de los 300 que lo conforman-, advirtió.

“Se deben escoger buenas batallas en los mercados privados, hay que saber escoger al gestor y el producto, porque hay mucha diferencia en la rentabilidad que te otorga entrar primero o último a un instrumento”, explicó.

En un fondo mutuo de acciones de EE.UU. de alta capitalización la diferencia de entrar primero o último es mínima, pero en un fondo privado puedes obtener 25% o solo 10%, precisó.

Asimismo, Joanna Castro, directora ejecutiva de Asesoría de Inversiones de Credicorp Capital, indicó que hoy nuevos vehículos abren las puertas para el segmento de wealth management.

Hay un crecimiento asintótico en el posicionamiento global de los inversionistas en mercados privados, los datos ratifican una generación de retornos superiores con menor volatilidad comparados con el mercado tradicional.

Los fondos privados son una clase de activo noble para gestionar portafolios en base a objetivos, lo cual va en línea con las metas establecidas por las familias de alto patrimonio, acotó.

Portafolio

Según Castro, dependiendo del patrimonio de la persona, los fondos privados pueden representar entre el 8% y 24% del portafolio, un porcentaje elevado.

“Hoy la industria está concentrada alrededor de 10% a 13% de la cartera de inversión, venimos empujando mucho la frontera, tratando de llevar al cliente latinoamericano a estar en los niveles de mercados desarrollados, porque creemos que la diversificación en estos activos puede ser un éxito”, enfatizó.

Castro mencionó también que la mayoría de las empresas ya no quiere estar en mercados públicos, por tanto, hay un gran porcentaje de compañías que se queda en el mercado privado.

“El 86% de las firmas con ingresos mayores a US$ 250 millones no tienen información pública y no es su sueño tenerla pues a veces en las bolsas hay fricción”, expresó.

Incluso, en los mercados desarrollados las startups se tardan el doble de tiempo en entrar al mercado público, lo van haciendo cuando su valor alcanza los mil millones; ya no salen pequeñas sino cuando son unicornios, manifestó.

“Con estos instrumentos se brinda acceso a empresas en un sector que nunca va a estar transando en bolsa, y pese a ser un poco más ilíquidos traen estabilidad a los portafolios”, complementó.

