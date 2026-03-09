La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, exhortó a las bancadas del Congreso a escuchar primero el planteamiento del Ejecutivo antes de adelantar una negativa al voto de confianza que deberá solicitar su gabinete el próximo 18 de marzo.

Como se sabe, algunas agrupaciones políticas ya adelantaron su posición. La bancada de Avanza País anunció que votará en contra de otorgar la confianza al gabinete Miralles. En tanto, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, señaló que su partido adoptará la misma postura si el Gobierno no revierte la decisión de disponer clases virtuales ante la contingencia energética.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la jefa del Gabinete informó que la semana pasada el Ejecutivo envió oficios a todas las bancadas parlamentarias para coordinar reuniones previas a la presentación ante el Parlamento. Según indicó, varias de estas citas ya han sido programadas para los próximos días.

“Como hemos informado, la semana pasada oficiamos a todas las bancadas y se han agendado algunas reuniones esta semana. Todavía no iniciamos, pero tenemos reuniones programadas” , señaló.

En ese contexto, Miralles cuestionó que algunos sectores políticos hayan adelantado una posible negativa al voto de confianza sin haber escuchado aún el plan del Gobierno ni las acciones que viene ejecutando.

“Nuestro llamado es, primero, que no deberían negar un voto de confianza si ni siquiera han escuchado nuestro planteamiento, ni siquiera han visto a detalle el plan y las acciones que realiza el Ejecutivo”, sostuvo.

La premier Denisse Miralles exhortó a las bancadas del Congreso a escuchar el plan del Ejecutivo frente a la crisis energética y las lluvias antes de decidir sobre el voto de confianza. Foto: PCM.

La premier indicó que el Ejecutivo busca explicar a las fuerzas políticas las medidas adoptadas frente a dos situaciones que calificó como emergencias graves: la crisis energética y los efectos de las lluvias intensas que afectan a diversas regiones del país.

“Estamos ante dos emergencias graves que necesitan una atención inmediata del Estado. No solo la emergencia energética que ya hemos informado, sino también esta (emergencia por lluvias) que no golpea solo a una región, está en todo el país”, afirmó.

Miralles añadió que la mayoría de bancadas ya confirmó reuniones con el Ejecutivo y expresó su expectativa de que las demás agrupaciones políticas también acepten el diálogo.

“Creemos que tenemos los argumentos. Las acciones que estamos realizando le dan la estabilidad que necesita nuestro país y permiten atender las emergencias que requieren los ciudadanos”, concluyó.