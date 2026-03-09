La jefa del gabinete, Denisse Miralles, hizo un llamado a la ciudadanía y a las empresas a sumarse a los esfuerzos desplegados desde el gobierno para superar la contingencias del gas; ello, en el marco de la declaratoria de emergencia del suministro de gas natural por 14 días, con racionamiento para priorizar hospitales, agua potable, alimentos y más de 2 millones de hogares conectados a gas natural.

Durante la ceremonia de entrega de la adenda de reforzamiento de la infraestructura, equipamiento y modernización de los servicios de salud en la Torre Trecca de EsSalud, ubicada en Jesús María, enfatizó que se están adoptando medidas en el consumo de energía a fin de mantener la tranquilidad de la población.

"Desde el gobierno, hacemos un llamado a la ciudadanía y a los grupos empresariales a sumarse a un esfuerzo conjunto para superar la actual situación. Estamos adoptando medidas en el consumo de energía y en los desplazamientos durante unos pocos días, que nos van a permitir mantener la tranquilidad las siguientes semanas“, expresó.

LEA TAMBIÉN: Citan al ministro de Educación para que sustente el por qué recomienda las clases virtuales

Cabe precisar que el Gobierno dispuso teletrabajo obligatorio en el sector público y una semana de clases remotas en Lima Metropolitana y Callao para reducir el consumo de gas y asegurar el servicio en hogares y esenciales.

Balón de gas. Foto: Gob

Las medidas excepcionales

El gobierno estableció medidas extraordinarias para promover el acceso al gas licuado de petróleo (GLP) en la población vulnerable y mitigar el impacto económico asociado al uso del gas natural vehicular, en el marco de la emergencia registrada en el sistema de suministro energético del país.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Urgencia N.° 002-2026, publicado en el Diario Oficial, el cual dispone acciones excepcionales destinadas a garantizar la seguridad energética y la continuidad de las actividades económicas esenciales.

Entre las principales disposiciones, la norma establece la entrega excepcional y por única vez de un Vale de Descuento FISE adicional por diez soles para los beneficiarios activos del Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP, aplicable a la compra de cilindros de GLP de hasta 10 kilogramos.

En la víspera, entre las medidas aprobadas por el Osinergmin se encuentran permitidas también las facilidades para la importación de combustibles; es decir, que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de Hidrocarburos, previa comunicación a Osinergmin.

Se permite también el uso de camiones cisterna de distribuidores de GLP a granel para actividades de transporte, medida que permitirá reforzar la logística para el traslado de este combustible.

En cuanto al GLP, se autoriza que productores, importadores y comercializadores utilicen plantas de abastecimiento distintas a aquellas en las que se encuentran inscritos.

Por su parte, el Ministerio del Ambiente (Minam) presentó la iniciativa El Poder De Apagar, una campaña de sensibilización que promueve el uso responsable de la energía en hogares, centros de trabajo e instituciones públicas.

La campaña busca generar conciencia sobre cómo pequeñas acciones cotidianas pueden reducir el consumo innecesario de energía, contribuyendo tanto al cuidado del ambiente como a la economía de las familias peruanas. Apagar luces que no se utilizan, desconectar equipos eléctricos o regular el uso de electrodomésticos son medidas simples que permiten optimizar el consumo energético.