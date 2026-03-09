El ministro de Educación, Manuel Castillo, ha sido citado por la Comisión de Educación del Congreso para este martes 10 de marzo a fin de que rinda explicaciones sobre el inicio de clases escolares en el sector público.
De acuerdo con el documento, la reunión se realizará a las 10:00 am, y se exigirá al funcionario que detalle las acciones ejecutadas en el plan Buen inicio del año escolar, donde precisará el proceso de matrícula y opciones que garanticen acceso oportuno y equitativo.
También sobre los criterios y sustentos técnicos para recomendar clases virtuales, institutos y universidades, tanto privadas como estatales.
LEA TAMBIÉN: Fondos de AFP en rojo en marzo ante disparada del petróleo por guerra, ¿cuáles se afectan más?
Según el documento, el ministro Castillo deberá reportar, además, sobre el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional, así como la coordinación con gobiernos regionales y locales para garantizar el espacio adecuado, especialmente en zonas rurales.
Finalmente, se insta al titular del Minedu a aclarar las estrategias y alternativas de solución para afrontar el desfinanciamiento del programa estatal de becas (Beca 18).