La sesión de la Comisión de Educación se realizará este martes a las 10:00 a.m. y abordará el inicio del año escolar en el sistema público. Foto: GEC
Redacción Gestión
El ministro de Educación, Manuel Castillo, ha sido citado por la a fin de que rinda explicaciones sobre el inicio de clases escolares en el sector público.

De acuerdo con el documento, la reunión se realizará a las 10:00 am, y se exigirá al funcionario que detalle las acciones ejecutadas en el plan Buen inicio del año escolar, donde precisará el proceso de matrícula y opciones que garanticen acceso oportuno y equitativo.

También sobre los , institutos y universidades, tanto privadas como estatales.

Según el documento, el ministro Castillo deberá reportar, además, sobre el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional, así como la coordinación con gobiernos regionales y locales .

Finalmente, se insta al titular del Minedu a aclarar las estrategias y alternativas de solución para afrontar el desfinanciamiento del programa estatal de becas (Beca 18).

