El ministro de Educación, Manuel Castillo, ha sido citado por la Comisión de Educación del Congreso para este martes 10 de marzo a fin de que rinda explicaciones sobre el inicio de clases escolares en el sector público.

De acuerdo con el documento, la reunión se realizará a las 10:00 am, y se exigirá al funcionario que detalle las acciones ejecutadas en el plan Buen inicio del año escolar, donde precisará el proceso de matrícula y opciones que garanticen acceso oportuno y equitativo.

También sobre los criterios y sustentos técnicos para recomendar clases virtuales, institutos y universidades, tanto privadas como estatales.

Según el documento, el ministro Castillo deberá reportar, además, sobre el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional, así como la coordinación con gobiernos regionales y locales para garantizar el espacio adecuado, especialmente en zonas rurales.

Finalmente, se insta al titular del Minedu a aclarar las estrategias y alternativas de solución para afrontar el desfinanciamiento del programa estatal de becas (Beca 18).