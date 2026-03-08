Colegios privados rechazan clases virtuales. (Foto: Andina)
, que ha provocado la suspensión de la presencialidad en varios colegios en Lima.

Según detalló el gremio,

“Si bien comprendemos que el país atraviesa una situación compleja, no podemos aceptar una vez más que la educación sea uno de los sectores más afectados. La experiencia vivida durante la pandemia nos dejó una lección clara: la educación virtual no es una alternativa equitativa para todos”, se lee en el pronunciamiento.

LEA TAMBIÉN: Minedu: del 9 al 13 de marzo clases serán remotas en Lima y Callao

donde los niños necesitan jugar, explorar y relacionarse para un adecuado desarrollo cognitivo y emocional.

La asociación afirmó que en la escuela no solo se aprenden contenidos, sino también habilidades sociales, las cuales se ven afectadas en la virtualidad.

LEA TAMBIÉN: Cálidda informa a usuarios sobre la priorización del gas natural

Por ello, exigió que

Acopri pidió al Consejo de Ministros establecer medidas urgentes para asegurar la continuidad de las clases presenciales y evitar la exclusión educativa. (Fuente: El Peruano)
