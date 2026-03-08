La Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopri) emitió un comunicado donde rechaza la decisión del Gobierno de implementar clases virtuales debido a la crisis de escasez de gas, que ha provocado la suspensión de la presencialidad en varios colegios en Lima.

Según detalló el gremio, muchos estudiantes no cuentan con equipos tecnológicos, conexión a internet estable ni recursos para costear datos móviles.

“Si bien comprendemos que el país atraviesa una situación compleja, no podemos aceptar una vez más que la educación sea uno de los sectores más afectados. La experiencia vivida durante la pandemia nos dejó una lección clara: la educación virtual no es una alternativa equitativa para todos”, se lee en el pronunciamiento.

El gremio precisó que el uso de pantallas no puede reemplazar las experiencias vivenciales, sobre todo en los niveles de inicial, donde los niños necesitan jugar, explorar y relacionarse para un adecuado desarrollo cognitivo y emocional.

La asociación afirmó que en la escuela no solo se aprenden contenidos, sino también habilidades sociales, las cuales se ven afectadas en la virtualidad.

Por ello, exigió que el funcionamiento de las instituciones educativas sea una prioridad nacional y pidió al Consejo de Ministros establecer medidas urgentes para asegurar la continuidad de las clases presenciales y evitar la exclusión educativa.