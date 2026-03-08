Esta semana, Trump se burló del primer ministro británico Keir Starmer al decir que “no es Winston Churchill” y amenazó con cortar el comercio con España después de que ambos países impusieran límites a la facilitación de operaciones militares estadounidenses en Irán. Sin embargo, los dos líderes mantuvieron su postura. Profundamente impopular en gran parte de Europa y enfrentando crecientes tensiones políticas internas, Trump ya no cuenta con una deferencia automática a un año de su segundo mandato.

La frustración de Trump refleja una realidad básica: Europa, aunque sigue dependiendo en gran medida de EE.UU. a través de instituciones como la OTAN, conserva capacidad de influencia. EE.UU. puede proyectar su poder en Medio Oriente con mayor eficacia con el apoyo de la geografía aliada: centros logísticos en Alemania, bases aéreas en Reino Unido, instalaciones navales en España y permisos de sobrevuelo que permiten a las aeronaves desplazarse sin fricciones.

Muchos gobiernos europeos siguen siendo cautelosos ante una ruptura. Trump no buscó construir una coalición para la campaña en Irán. Aun así, la guerra depende en gran medida del territorio europeo: sus bases, puertos y espacio aéreo. A medida que el líder estadounidense adopta un giro más intervencionista, su desprecio previo por los aliados se convierte en un obstáculo.

“Es una señal de la erosión de la confianza: EE.UU. está pagando un precio por no haber mostrado solidaridad con sus aliados, y ahora puede ser un beneficiario inconsistente de su apoyo”, dijo Ian Lesser , investigador distinguido del German Marshall Fund de Estados Unidos. “EE.UU. necesita aliados fuertes, nunca se sabe cuándo los va a necesitar. Y EE.UU. no sabe hacia dónde se dirige este conflicto”.

Trump presiona

Pese a su reticencia, Europa ya está siendo arrastrada a la guerra. Después de que un dron alcanzara una base británica en Chipre el domingo, Francia, el Reino Unido y Grecia se movilizaron para defender a este pequeño miembro de la Unión Europea. Esto se debe a que las naciones europeas se encuentran en algunos de los enclaves más valiosos para el ejército de Estados Unidos.

Desde la Segunda Guerra Mundial, esa presencia ha permitido a Washington proyectar poder en Medio Oriente y el norte de África, trasladando tropas a través de Ramstein, en Alemania, y de Diego García, territorio británico en el océano Índico, durante las guerras en Irak y Afganistán.

Por eso Trump ha presionado a algunos líderes europeos. El Reino Unido controla instalaciones como RAF Fairford; España alberga bases clave en Rota y Morón. En una operación sostenida, esos sitios pueden determinar la rapidez con la que EE.UU. desplaza aeronaves, combustible y municiones al teatro de operaciones, y cuánto tiempo puede mantener la campaña.

Estados Unidos e Israel atacan a Irán y Teherán toma represalias en toda la región.

Funcionarios europeos señalan que EE.UU. también depende de Europa para la recopilación de inteligencia, el comercio y la coordinación respecto de Ucrania. Esa dependencia mutua ayuda a explicar por qué, incluso después de roces públicos, funcionarios de ambos lados trabajan discretamente para estabilizar la relación.

“Esto es un recordatorio de que no se puede defender a EE.UU. desde Fort Bragg, en Carolina del Norte, o Fort Hood, en Texas”, dijo Ben Hodges , excomandante del Ejército de EE.UU. en Europa y actual mentor senior de logística de la OTAN. “Dependemos de estas bases. La Fuerza Aérea les dirá que, por supuesto, necesita estas cosas. Y la Marina les dirá que, por supuesto, necesita estas cosas”.

Nadie es fan de Irán

Hasta ahora, las naciones europeas han evitado participar en la campaña de Trump contra Irán. Parte del problema es la forma en que Trump lanzó la guerra, con escaso esfuerzo por consultar a las capitales europeas. En los primeros días, los gobiernos dejaron claro que no planean tomar parte, aunque muchos evitaron condenar abiertamente los ataques.

Aunque los funcionarios europeos comparten en general la hostilidad de Washington hacia Teherán, les preocupa tanto el inicio de la guerra como su desenlace. Incluso si Europa no participa en los ataques, un conflicto prolongado arrastraría al continente más profundamente en la logística, la diplomacia y las posibles repercusiones.

El contraste con guerras anteriores de EE.UU. es marcado. Incluso cuando Europa estaba profundamente dividida —como antes de la invasión de Irak en 2003—, Washington pasó meses presionando a sus aliados y construyendo un caso a favor de la guerra.

Las dudas legales también han sido centrales. Starmer afirmó que cualquier acción del Reino Unido debe tener “una base legal y un plan viable y bien pensado”. El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia no podía aprobar ataques realizados fuera del derecho internacional. La primera ministra italiana Giorgia Meloni advirtió que la guerra refleja una “crisis del derecho internacional”, una visión compartida por otro aliado de la OTAN, el primer ministro canadiense Mark Carney, en un discurso el martes por la noche.

Desde la perspectiva europea, la erosión de la confianza comenzó en cuanto Trump inició su segundo mandato, cuestionando el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial. Durante meses, Trump ha generado tensiones por Groenlandia, ha amenazado con aranceles y ha menospreciado públicamente las contribuciones de aliados como el Reino Unido a la guerra en Afganistán.

Para líderes como Starmer, la lección ha sido que las ofensivas de encanto —incluso una segunda visita de Estado sin precedentes para Trump— solo calman las cosas por un tiempo. El siguiente desacuerdo vuelve a traer una reprimenda pública.

El presidente estadounidense Donald Trump celebra una conferencia de prensa con el primer ministro británico Keir Starmer en la Sala este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de febrero de 2025. Foto: SAÚL LOEB / AFP

En Europa, Trump es profundamente impopular y acercarse demasiado a él implica riesgos políticos. Sus amenazas también están perdiendo efecto.

Funcionarios británicos afirman que su enfoque ha evolucionado. Al principio buscaron evitar desacuerdos abiertos. Ahora les preocupan menos las reprimendas públicas, tras concluir que el núcleo de la relación continúa funcionando tras bambalinas.

Eso quedó en evidencia el martes. Consultada sobre si la negativa británica a respaldar ataques ofensivos podría dañar las negociaciones comerciales, la ministra de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves, desestimó la premisa.

“No se puede tomar una decisión sobre si involucrar a las fuerzas armadas británicas en un conflicto porque eso pueda o no hacer más probable alcanzar un acuerdo comercial”, dijo a Bloomberg. “Concluimos que no existía una base legal para una acción ofensiva contra Irán”.

Todo ello ha facilitado que Starmer y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, mantengan su postura. Starmer se ha mantenido firme en que Reino Unido no se unirá a los ataques, incluso mientras Trump intensifica la presión.

En Madrid, Sánchez se ha negado a ceder, rechazando las amenazas comerciales de Trump e insistiendo en que España no será “cómplice” de una guerra que, según afirma, va en contra de los valores e intereses del país.

“La cuestión no es si estamos del lado de los ayatolás —nadie lo está—. La cuestión es si estamos a favor de la paz y de la legalidad internacional”, dijo en un discurso televisado el miércoles, trazando paralelismos con la guerra de Irak. “No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así comienzan las grandes catástrofes de la humanidad”.

Una ruptura clara de Europa con Trump sigue siendo casi impensable: el continente continúa dependiendo en gran medida de EE.UU. para su defensa, y la mayoría de los líderes siguen cumpliendo y acomodándose cuando pueden.

El miércoles, una batería de misiles española desplegada en Turquía como parte de una misión de la OTAN detectó un misil que fue interceptado. Mientras tanto, Meloni afirmó el jueves que Italia estaba dispuesta a enviar ayuda defensiva, incluidos sistemas de defensa aérea, a países del Golfo que lo soliciten. Incluso el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ofreció la experiencia de su país para contrarrestar drones de diseño iraní, mostrando que Kiev puede contribuir a las capacidades de seguridad regional además de beneficiarse de ellas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien ha sido una figura clave en los esfuerzos por mantener cohesionada la alianza transatlántica, citó el incidente en Turquía como prueba del interés europeo en el conflicto. Irán estaba “cerca de convertirse también en una amenaza para Europa”, dijo Rutte a Reuters el jueves.

Aun así, la disposición europea a alinearse con Trump está disminuyendo. Según funcionarios europeos, el patrón es claro: Trump obtiene concesiones y luego redobla la presión. A continuación surge una nueva crisis —oleadas de aranceles, exigencias sobre Groenlandia, concesiones a Rusia y ahora ataques contra Irán— con apuestas cada vez más altas. La reticencia inicial de Europa a tomar represalias, empezando por los aranceles, marcó un tono de cautela que, según los funcionarios, es difícil de revertir.

“Cada vez es más difícil para Europa decir ‘sí’ a Trump”, dijo Charles Grant , director del Centre for European Reform, a Bloomberg. “Groenlandia fue un punto de inflexión muy importante y llevó a Europa a darse cuenta de que no puede confiar en que EE.UU. se comporte de manera razonable en relación con la seguridad europea”.

El canciller alemán Friedrich Merz ofreció un ejemplo claro del delicado equilibrio europeo. Sentado junto a Trump en la Casa Blanca el martes, Merz permaneció pasivo mientras el presidente estadounidense amenazaba con “cortar todo el comercio” con España, una escena que generó críticas inmediatas en Europa.

Merz también reconoció los límites de la confrontación pública con Trump. “No quería profundizar o quizás incluso intensificar la discusión públicamente”, afirmó.